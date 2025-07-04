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Доступность

В Риге вводятся дополнительные транспортные маршруты на время Праздника песни

© LETA 4 июля, 2025 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы облегчить доступ к местам проведения 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи в Риге во время фестиваля, «Rīgas satiksme» организует дополнительные рейсы общественного транспорта к крупнейшим местам проведения мероприятий и обратно, сообщили в компании-перевозчике.

Компания обещает, что дополнительные рейсы будут предоставляться в соответствии со временем проведения мероприятий, учитывая планируемое количество участников и посетителей каждый день.

С 8 по 10 июля каждое утро в начале репетиций будут организованы дополнительные рейсы на троллейбусном маршруте № 5 в направлении стадиона «Даугава». После репетиций также будут организованы дополнительные рейсы как на троллейбусном маршруте № 5, так и, при необходимости, на других маршрутах, которые останавливаются на остановке стадиона «Даугава» на улице Деглава.

До и после генеральной репетиции стадиона «Даугава» и концертов будут организованы дополнительные рейсы на троллейбусных маршрутах 5, 11 и 22, а также автобусных маршрутах 3, 6 и 52. «Rīgas satiksme» призывает вас заранее планировать свое прибытие на место и рекомендует выбирать троллейбусный маршрут 11, что значительно улучшит движение. Указанный маршрут заменит специальный троллейбусный маршрут, организованный в другие годы до улицы Пернавас. Троллейбусный маршрут 11 будет курсировать также в субботу, 12 июля.

С 9 по 11 июля каждое утро в начале репетиций будут организованы специальные троллейбусные маршруты № 3 до Межапарка, а вечером после окончания репетиций - дополнительные маршруты от конечной остановки Межапарка на улице Гатартас. Также в дни репетиций будут организованы дополнительные маршруты на трамвайном маршруте № 11 и автобусном маршруте № 48.

До и после генеральной репетиции и заключительного концерта в Межапарке будут организованы дополнительные поездки на трамвае № 11, троллейбусе № 3 и автобусах № 9 и 48.

Учитывая большое количество участников и интерес зрителей к посещению праздничного шествия, утром 13 июля с 7 утра будут организованы дополнительные рейсы по нескольким маршрутам из крупнейших микрорайонов Риги. Также будут организованы специальные автобусные маршруты № 24 из центра до остановки «Проспект Остас», чтобы улучшить возможности проезда к Большой сцене Межапарка из района улицы Сканстес после окончания шествия.

Однако после начала шествия необходимо учитывать изменения в движении общественного транспорта на маршрутах, пересекающих маршрут шествия.

В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник до 1 часа ночи общественный транспорт будет курсировать по основным маршрутам в крупнейшие кварталы города, обеспечивая людям возможность вернуться домой после заключительного концерта. Аналогично после заключительного концерта - в ночь с воскресенья, 13 июля, на понедельник, 14 июля - также будет организовано ночное движение.

Компания сообщает, что с 8 по 13 июля в целях обеспечения дополнительных рейсов для проведения Фестиваля песни и танца школьной молодежи ряд рейсов общественного транспорта в парки и депо и обратно выполняться не будут, поскольку транспорт будет перенаправлен на перевозку участников и посетителей мероприятия.
 

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