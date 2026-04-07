Она написала, что в воскресенье (5 апреля) "около 18:00-19:00 около торгового центра "Акрополе" на Maskavas недалеко от входа Ц на парня, идущего с подругой, напали со спины два нетрезвых подростка (в руках была бутылка водки). Удар ногой в спину, потом добивали кулаками. Просим отозваться очевидцев.

P.S. И прошу людей обращать хоть небольшое внимание на происходящее рядом с ними. Дальше своего носа, хоть немного. И помочь тому, кто помочь себе не может.

...Обсуждение происшедшего выдалось оживленным. По делу, правда, пока никто не отозвался. Опубликовавшая сообщение - мама пострадавшего парня.

-Нечего возмущаться. Как сегодня воспитывают детей .работаю в магазине.Насмотрелась.толи ещё будет.и виноваты родители.

-А что по камерам никак не посмотреть?

-Кто знает ,может тот сам виноват и заслужил …!

ФОТО из Фейсбука