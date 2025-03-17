В Риге появились две первые остановки общественного транспорта с единым дизайном

"Бюрократия по своей природе иерархична, во-первых, из-за «железного закона олигархии», а во-вторых, потому что способ ее роста состоит в добавлении все новых иерархических уровней. Поскольку в отсутствии рыночных механизмов в государственной службе нет подлинного критерия «заслуг» перед потребителями, в бюрократической системе, основанной на правилах, часто используется старшинство как заменитель заслуг. Со временем принцип старшинства ведет к продвижению по службе, а расширение бюджетов принимает форму увеличения числа рангов под вами, что, в свою очередь, увеличивает ваш доход и власть. Таким образом, бюрократия растет за счет размножения уровней иерархии.
"Бюрократия по своей природе иерархична, во-первых, из-за «железного закона олигархии», а во-вторых, потому что способ ее роста состоит в добавлении все новых иерархических уровней. Поскольку в отсутствии рыночных механизмов в государственной службе нет подлинного критерия «заслуг» перед потребителями, в бюрократической системе, основанной на правилах, часто используется старшинство как заменитель заслуг. Со временем принцип старшинства ведет к продвижению по службе, а расширение бюджетов принимает форму увеличения числа рангов под вами, что, в свою очередь, увеличивает ваш доход и власть. Таким образом, бюрократия растет за счет размножения уровней иерархии.