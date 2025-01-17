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В Риге началось строительство уникального завода

Редакция PRESS 17 января, 2025 17:30

Бизнес 0 комментариев

В Риге началось строительство первого в мире завода синтетических смол, сообщает LSM+ в новостном выпуске. Завершить строительство планируют в следующем году, а полностью реализовать проект — в 2027.

 Это часть международного проекта Viobond, где участвуют восемь партнёров из Латвии, Эстонии, Финляндии, Испании и Германии. Проектом руководит латвийская компания Latvijas Finieris.

«Новый проект — это цех по производству собственных смол. Мы закупаем химическое сырье, проводим процесс синтез, в результате чего получаются смолы. Из которых потом в производстве делают клеевые смеси, которыми либо склеивают, либо пропитывают материалы. Суть проекта заключается в том, чтобы часть ископаемых компонентов смолы заменить лигнином — побочным продуктом химической переработки древесины», — сказал председатель правления Latvijas Finieris Янис Циемс.

Обычно в производстве используются фенолформальдегидные смолы. Их получают из полезных ископаемых. В свою очередь, Latvijas finieris использует в смолах лигнин — это вещество, которое содержится в древесине. Если им в смоле частично заменить фенол, то вещество получится экологичнее. Этим и будет заниматься новый завод. Он станет не только местом производства, но и лабораторией для масштабных исследований.

«В проекте мы объединили четыре метода биоочистки, чтобы понять, как использовать четыре типа лигнина из разных сырьевых материалов и доказать, что клей можно производить не только одного типа. Конечно, здесь есть свои вызовы, так как лигнин отличается в зависимости от способа его получения, и это совершенно нормально — у учёных есть над чем работать. Мы участвуем в проекте, помогая разъяснить, почему из одного типа лигнина не получилось создать качественное связующее вещество, а из другого — получилось», — сказал главный исследователь института древесины KKI Янис Рыжиков.

На исследования выделено 32 миллиона евро, половина суммы — грант Европейского союза.

«Использовать ресурсы своей страны — в вашем случае леса, которые занимают почти половину территории, — это стратегически важный шаг. Это не только усиливает вашу конкурентоспособность, но и помогает в переходе к экологически чистому производству», — сказала руководитель программы Circular Bio-based Europe Joint Undertaking Вирджиния Пуццоло.

Latvijas Finieris планирует продавать продукцию в 70 странах. Строительство самого завода обойдётся компании в 40 миллионов евро.

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