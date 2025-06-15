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В Риге будет дневной центр для пациентов хосписа; прием клиентов может начаться уже в конце осени

tv3.lv 15 июня, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

В этом центре неизлечимые больные смогут получить помощь, которую затруднительно оказать по месту жительства. Хотя эти услуги государство пока не оплачивает, создатели центра надеются на это в будущем - такова практика многих других европейских стран, сообщает портал TV3 Ziņas.

Большой прорыв в уходе за неизлечимо больными людьми произошел полтора года назад, когда государство внедрило и начало оплачивать паллиативный уход по месту жительства пациента. В Латвии его обеспечивают несколько организаций. Однако, увы, часть пациентов хосписа живут в бедности и даже в антисанитарных условиях, что затрудняет оказание помощи.

Организация Hospiss LV, которая сейчас обеспечивает уход примерно ста пациентам, сделала важный шаг для появления в Латвии первого дневного центра хосписа. Он будет расположен в самом центре Риги - на ул. Меркеля, в здании, где когда-то находился магазин "Сакта".

Сюда будет удобно доставлять лежачих пациентов на спецтранспорте, они могут побыть здесь несколько часов или весь день, чтобы облегчить заботу их близким. Здесь будет процедурный и лечебный кабинет, место отдыха и помещение, где лежачего пациента можно будет помыть в проточной воде.

Соучредитель Hospiss LV Илзе Зосуле сообщила: "У нас уже закуплено все спецоборудование, чтобы этих людей можно было мыть проточной водой. У них нет никаких особенных желаний, как мы ожидали. Когда спрашивали, чего бы им хотелось, нам отвечали: я просто хочу помыться в проточной воде".

А вот что говорит архитектор Бригита Була, черпавшая опыт в австрийских центрах хосписа:  "Там эти дневные центры и стационары хосписа находятся в районе жилых домов. Это меня очень восхищает - вот это вот принятие. Люди понимают, что это неотъемлемая часть жизни, как и посещение школы. А в центре Риги - чтобы глаза открылись у тех, у кого они еще закрыты".

Помещения бывшего магазина "Сакта" арендуются у предприятия Valsts nekustamie īpašumi, для которого было важно поддержать идею доступного ухода на склоне лет.

Перестройка помещений начнется на следующей неделе, уже поздней осенью планируется принять первых пациентов.

Одновременно здесь смогут получать помощь десять человек.

Сейчас идут переговоры с Рижской думой, чтобы рижане, задекларированные в самоуправлении, могли получать услугу дневного центра за небольшой соплатеж.

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