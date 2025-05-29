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В реабилитационном центре Вайвари произошла драка: двоих иностранных пациентов забрала полиция

Редакция PRESS 29 мая, 2025 17:38

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В реабилитационном центре Vaivari произошел конфликт с участием пьяных иностранных пациентов, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В реабилитационном центре находятся люди, которые восстанавливаются после полученных травм. Им показан отдых и другие виды реабилитации, поэтому обычно все проходит тихо, но в этот раз пациенты строили драку и даже попытались напасть на полицию.

«Было обнаружено агрессивное поведение пациентов и сотрудники нашей службы безопасности, полиции и муниципальной полиции немедленно подключились», — говорит Кристине Кениня-Юревица, специалист по связям с общественностью Vaivari.

Кристине говорит, что агрессивные пациенты якобы были очень пьяны, а реабилитационный центр Vaivari не терпит такого поведения.

Зачинщики конфликта были доставлены в ответственные учреждения, и такой случай — крайне редкое явление.

«По большей части жизнь здесь мирная, и реабилитация проходит мирно», — говорит Кениня-Юревича.

Местные жители распространяют разные версии произошедшего.

«После этого конфликта троих выгнали, якобы из-за того, что в комнате были бутылки со спиртным. Они начали вести себя так, будто им все позволено, все бесплатно», — говорит житель Юрмалы.

Такая трактовка событий далека от истины. На самом деле выгнали только двух агрессивных пациентов, в их палатах не нашли бутылок со спиртным, а причиной конфликта стал вовсе не спор из-за мнимой очереди за едой или неуплаты.

"Судя по предварительной информации, конфликт, возможно, начался после того, как прохожие указали иностранцам, что они во дворе слишком громко слушают музыку. В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, выясняются точные причины конфликта и все вовлеченные лица", - проинформировали передачу в Государственной полиции.

Один из вовлеченных в конфликт людей, иностранный гражданин, попытался даже сорвать нательную камеру сотрудницы полиции, когда стражи порядка останавливали конфликт.
В связи с произошедшим начат административный процесс.

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