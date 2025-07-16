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В развитие Кундзиньсалы планируется вложить не менее 500 млн евро

© LETA 16 июля, 2025 18:22

Новости Латвии 0 комментариев

В развитие стратегически важных проектов на Кундзиньсале до 2030 года планируется вложить еще как минимум 500 млн евро, заявил в среду представителям СМИ управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Он подчеркнул, что в амбициозные планы Рижского порта на Кундзиньсале входит создание передового для Европы производства технологий использования прибрежного ветра. "На Кундзиньсале сейчас в стадии строительства и проектирования находятся несколько проектов, и в будущем в Риге будет создана новая индустриальная зона", - добавил Зелтиньш.

Индустриальная территория на Кундзиньсале охватывает 360 гектаров, в том числе уже запланированные проекты займут территорию около 30 гектаров, а территория под развитие составляет еще от 100 до 120 гектаров. "Создание комплекса по производству ветротехнологий на Кундзиньсале в будущем откроет дополнительные возможности и для других предпринимателей и поставщиков", - подчеркнул Зелтиньш.

Одним из таких проектов станет создание производства гидрогенизированного растительного масла (HVO) и устойчивого авиационного топлива (SAF). Прредприятие "Amber Flow Fuels" планирует инвестировать в него примерно 120 млн евро. Зелтиньш отметил, что проект включен в список приоритетных проектов Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), а к его реализации планируется приступить в 2027 году.

В течение следующего года в сотрудничестве с Рижским самоуправлением завершится строительство путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, общие инвестиции в который составят 82,6 млн евро. Путепровод смогут пересекать до 8000 автомобилей в сутки, он также будет играть важную роль в сокращении потоков грузового транспорта в центре города, отметил Зелтиньш.

В северной части Кундзиньсалы до 2029 года будет создана индустриальная территория для развития производства морских и наземных ветротехнологий и их компонентов. В развитие территории планируется инвестировать 65 млн евро, а в создание производства - не менее 40 млн евро. В ходе проекта планируется строительство инженерных сетей, увеличение мощности сетей, строительство подъездных путей и железнодорожного переезда и другие работы.

Рижский порт также строит новый дигитализированный пропускной пункт, который обеспечит движение автомобилей по шести полосам и цифровой оборот данных о грузах. В создание новой инфраструктуры для реализации функций служб пограничного контроля планируется инвестировать 39 млн евро. В ходе проекта будет создана инфраструктура и рабочая среда для реализации функций контрольных служб по борьбе с незаконной торговлей, а также ускорена и упрощена процедура таможенного оформления, сообщил управляющий Рижским свободным портом.

Он подчеркнул, что на Кундзиньсале уже реализовано несколько проектов военной мобильности, в том числе усовершенствовано сообщение порта с Адажской военной базой, а ООО "LVR flote" приобрело новое многофункциональное гибридное приводное судно, в том числе для военной поддержки служб погранохраны и береговой охраны Латвии. Несколько складских и логистических предприятий, работающих на Кундзиньсале, в ближайшие годы продолжат увеличивать вместимость терминалов и расширяться.

В ближайшие годы на Кундзиньсале начнут работу еще как минимум семь предприятий, в том числе грузовые терминалы, логистические центры, энергетические предприятия и умные производства, обеспечив около 800 новых рабочих мест.

Министр экономики Виктор Валайнис подчеркнул, что с 2019 года в латвийских портах существенно сократился грузооборот, однако индустриальные территории предоставляют возможности для развития новой предпринимательской среды. Он добавил, что Министерство экономики обратилось к 30 международным компаниям с предложением открыть производство в сфере устойчивой энергетики именно на Кундзиньсале.

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