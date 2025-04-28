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В рамках пилотного проекта можно получить медицинское обслуживание за госсредства

© LETA 28 апреля, 2025 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 июля Национальная служба здравоохранения (НСЗ) в трех больницах реализует пилотный проект, в рамках которого оплаченное государством здравоохранение будет доступно и тем пациентам, которые начали платное лечение, сообщила в воскресенье передача Латвийского телевидения "De facto".

В передаче отмечается, что НСЗ планировало с 1 марта 2025 года запустить пилотный проект, в рамках которого некоторые получающие лечение за свои средства пациенты двух латвийских больниц - клинической университетской больницы им. Паулса Страдиньша (КУБС) и Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) - в случае необходимости могли бы продолжить лечение за государственный счет. Однако после возражений частных медучреждений проект был временно приостановлен.

Передача напоминает: сейчас, если выбрано получение услуги здравоохранения за плату, по направлению врача нельзя попасть ни на оплаченные государством обследования, ни приобрести компенсируемые государством медикаменты.

В НСЗ как от лечебных учреждений, так и от семейных врачей поступают жалобы на нелогичность системы - с уже готовыми заключениями специалистов приходится идти обходными путями и повторно нагружать врачей уже в рамках оплачиваемого государством приема, а работа дублируется.

С целью выяснить влияние возможных перемен с 1 марта НСЗ хотела запустить пилотный проект. В нем изначально планировалось задействовать КУБС и РВКУБ, а также были отобраны специалисты пяти областей, к которым наблюдаются длинные очереди и которые принимают пациентов как за плату, так и по договору с государством: эндокринологии, инфектологии, кардиологии, неврологии и ревматологии.

В ходе пилотного проекта планировалось понять и то, как такого рода изменения повлияют на бюджет здравоохранения, и как - на очереди.

Больницы должны вести тщательный учет всех действий, отмечается в передаче. Но Ассоциация работодателей здравоохранения (АРЗ), представляющая частные учреждения здравоохранения, подала жалобу в Совет по конкуренции в связи с запланированным пилотным проектом.

По мнению АРЗ, пилотный проект недостаточно обсуждался, к тому же недостаточно объяснений как по поводу выбранных для эксперимента врачебных специальностей, так и по медицинским учреждениям и срокам.

"Нам просто показалось, что это нечестно, что преимущества созданы именно для своих обществ капитала", - говорит исполнительный директор АРЗ Инара Петерсоне.

(Tv3.lv)

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