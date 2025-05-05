В понедельник воздух прогреется до +11 градусов; ночью в столице возможен мокрый снег

Погода ночью будет пасмурной, на большей части территории страны пройдут дожди, локально возможны грозы. На востоке вероятен небольшой мокрый снег. Во второй половине ночи, впрочем, осадки постепенно утихнут, во многих местах небо прояснится.

Температура воздуха ночью снизится до +1...+5 градусов, однако кое-где на высоте травы ожидаются заморозки, поскольку похолодает до 0 градусов.

Ветер ночью будет слабым, однако на побережье ожидается умеренный северо-западный и западный ветер, ночью порывы усилятся до 15-17 м/с.

В Риге ночью - преимущественно облачно, в первой половине ночи ожидается дождь, возможен небольшой мокрый снег. Будет дуть умеренный северо-западный и северный ветер, во второй половине ночи - порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха снизится до +3...+5 градусов.