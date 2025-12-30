В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Ведомство сообщило, что специалисты подразделений пуска, связи, охраны и энергоснабжения ракетной системы перед выходом на боевое дежурство прошли переподготовку.

Министерство также опубликовало кадры, на которых якобы видна ракетная система. Российские пропагандистские агентства «РИА Новости» и ТАСС утверждают, что Минобороны впервые показало «Орешник».

Александр Лукашенко 18 декабря также заявил, что «Орешник» доставлен в Белоруссию.

«Первые позиции оборудованы для ракетной системы „Орешник“. Она находится в нашем распоряжении со вчерашнего дня и приведена в боевую готовность», — утверждал он.

«Орешник» — это российская баллистическая ракетная система средней дальности и ракета с таким же названием. Считается, что дальность полёта ракеты составляет 5500 километров. Вооружённые силы России заявили, что впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года, нанеся ракетный удар по Днепру.