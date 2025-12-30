Пожар обернулся хаосом: соседи прыгают из окон и телевизор взрывается

С разрушительным огнём во вторник вечером пришлось бороться пожарным Видземе. В посёлке Ери загорелся жилой дом, превратив спокойное предновогоднее время в тревожное испытание для всех жителей.

«Мы с детьми украсили ёлку и начали смотреть мультфильмы. Вбежала подруга и сказала, что у соседа горит дом. ГПСС приехала примерно через две минуты», — рассказывает сосед Янис. Спасателей вызвали жители соседнего дома. Дым они почувствовали ещё в начале вечера — долго пытались игнорировать запах, пока это стало невозможно.

«Он сказал, что что-то не так. Он уже не смог выйти через дверь и выпрыгнул в окно», — рассказывает местный житель Янис.

Супружеская пара, выпрыгнувшая из окна, не пострадала. Вскоре на помощь поспешили окружающие жители, а прибытия пожарных долго ждать не пришлось. К государственным спасателям из Валмиеры присоединились добровольные пожарные из посёлков Эвеле и Ренцены. Мужчины совместными усилиями работали всю ночь и отключили шланги лишь в четыре утра. Пожар оставил после себя погибшего.

«Под завалами было найдено тело мужчины. Установлено, что это мужчина 1970 года рождения, ещё один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение», — пояснили в полиции.

Вечером перед пожаром в доме находились четыре человека: погибший мужчина, его сын, супруга и приехавший в гости друг. В тот вечер, как и каждый вечер, компания открывала бутылки с алкоголем — одну за другой.

«Они там всё время пили. Там все были пьяны и толком ничего не понимали», — рассказывает местная жительница Саманта.

Погибший мужчина был дедушкой дочери Саманты, а один из гостей — отцом молодой женщины. Представитель старшего поколения во время застолья рано лёг спать, тогда как его супруга, сын и друг продолжали отдыхать с крепкими напитками. Очень скоро нетрезвая компания заметила дым и около получаса в сильном опьянении пыталась справиться с ситуацией самостоятельно.

Саманта предполагает, что за это время хозяин дома, уснув, задохнулся дымом: «Они пытались тушить сами, но в тот момент, когда мужчина пошёл в другую комнату выносить пострадавшего, взорвался телевизор и его самого выбросило наружу».

После взрыва телевизора отец Саманты и друг погибшего хозяина выбрались наружу целыми и невредимыми. Выпрыгнувших через окно соседей Саманте той ночью пришлось отвезти в Валмиеру, так как их дом также пострадал от огня и воды. Тем временем супруга погибшего мужчины до сих пор восстанавливается в больнице после полученных травм.

В посёлке рассеялся как дым пожара, так и хаос, вызванный трагедией, и местные жители обсуждают, что могло стать причиной несчастья.

«Эту печь никогда не топили. У погибшего была ещё чугунная печь, которую он постоянно использовал», — рассказывает Янис.

Саманта также считает, что, возможно, загорелась плита. Там находились канистры с топливом и техника. Государственная полиция подтверждает, что причиной пожара, вероятнее всего, стала давно не использовавшаяся и повреждённая печь.