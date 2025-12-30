К нам едет Дед Мороз? Перед Новым годом резко похолодает

Местами ожидаются снег и метель, днем будет преимущественно солнечно. В канун Нового года небольшой снег ожидается в Латгале и на востоке Видземе, снегопад возможен и в некоторых местах на побережье.

Ветер - северный от слабого до умеренно сильного, ночью на побережье сохранятся порывы до 19 метров в секунду.

В середине дня температура воздуха поднимется до -2...-7 градусов, но вечером во многих местах опустится ниже -10 градусов, а в Видземе и Латгале в новогоднюю ночь ожидается мороз до -18 градусов.

В Риге в последний день года будет небольшая и переменная облачность, возможен кратковременный снег. Будет дуть умеренный северный ветер, ночью у моря - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха утром и днем составит -3...-5 градусов; в праздничный вечер с наступлением безветрия столбики термометров опустятся на несколько градусов ниже.