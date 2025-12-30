Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Польшу захлестнули больничные «от похмелья»: чаще всего их берут 40-летние

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 16:18

Всюду жизнь 0 комментариев

В Польше всё больше работников уходят на больничный из-за последствий злоупотребления алкоголем. Речь идёт о медицинских справках с кодом C — официально это временная нетрудоспособность, связанная с алкоголем. Неофициально — больничные «от похмелья».

По данным ZUS, за первые три квартала 2025 года таких справок было выдано 7,6 тысячи. Это почти на 7% больше, чем годом ранее. Чаще всего освобождение от работы оформляют на несколько дней — иногда почти на неделю.

Больше всего «алкогольных» больничных пришлось на Мазовецкое воеводство — свыше тысячи случаев, или 13% от общего числа по стране. Далее идут Великопольское и Силезское воеводства.

Эксперты подчёркивают: речь идёт не только о разовых эксцессах. По словам психологов с платформы ePsycholodzy.pl, рост таких справок — это не всплеск, а устойчивая тенденция. Во многих случаях люди берут больничные повторно, что указывает на более глубокие и хронические проблемы.

Всего за три квартала года поляки пропустили почти 77 тысяч рабочих дней из-за больничных с кодом C. Формально это небольшая доля от всех больничных в стране, но в пересчёте на компании и коллективы эффект заметен: замены, переработки, дополнительные расходы и перегрузка сотрудников.

Чаще всего такие справки оформляют на короткий срок. Более трети больничных — на 1–5 дней. Ещё почти столько же — на 6–10 или 11–20 дней. Долгие больничные встречаются редко, но они тоже есть.

По возрасту лидирует группа 40–44 года — почти каждый пятый такой больничный. Далее следуют работники 35–39 и 45–49 лет. Молодёжь и пожилые оформляют подобные справки значительно реже.

Подавляющее большинство «алкогольных» больничных получают мужчины — почти 78%. Женщины — около 22%. Это соотношение практически не меняется год от года.

Юристы отмечают, что реальные масштабы проблемы могут быть выше. По словам представителей Pracodawców RP, далеко не всегда врачи указывают алкоголь как причину нетрудоспособности — часто оформляется обычный больничный без кода C.

Иными словами, официальная статистика показывает лишь ту часть проблемы, о которой начали говорить вслух.

