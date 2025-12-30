Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Так, пользователь Хейнрихс отметил: «Глава правительства считает, что 120 000 евро в год — это “средняя зарплата” в Латвии. Тут уже нечего добавить, “Единство” жжёт».

Высказывания Э. Силини проверил и Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в рамках проекта Re:Check. В первую очередь было проанализировано утверждение о том, что при нынешнем правительстве начала снижаться социальная неравенство. Выяснилось, что ситуация прямо противоположная — в прошлом году рост неравенства был самым стремительным за последние десять лет. Кроме того, Силиня ошиблась и в утверждении, что соответствующий коэффициент «до этого всё время увеличивался» — в 2021 и 2022 годах он, напротив, снижался, сообщают журналисты Re:Check.

Наибольшее возмущение в обществе вызвало заявление Силини о том, что она находится «посередине» между бедными и богатыми жителями Латвии. Анализ Re:Check показывает, что, судя по уровню её доходов, она относится к числу состоятельных людей в стране.

В прошлом году доходы Силини составили 128 тысяч евро, то есть 10,6 тысячи евро в месяц до уплаты налогов. Средняя заработная плата в Латвии в третьем квартале этого года составляла 1835 евро в месяц, что в 4,7 раза меньше зарплаты премьер-министра, сообщает Re:Check. На повторную просьбу разъяснить это утверждение советница премьера ответила, что «премьер-министр в интервью выразила своё мнение».

В свою очередь Эрик Стендзиниекс иронизирует по поводу заявления премьер-министра:

«„Я посередине“, — заявила премьер. - „Я так считаю, что каждый раз, когда еду в троллейбусе, половина пассажиров богаче меня, а другая половина, возможно, немного менее обеспечена. Что такое восемь тысяч в месяц? Посмотрите, сколько получает Bonnie Blue!“ — с некоторым раздражением добавила Силиня», - пишет Стендзиниекс, и предлагает сравнить зарплату премьер-министра и доходы британской порноактрисы Бонни Блу.