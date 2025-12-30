Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!” Силиня в отрыве от реальности? (1)

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 15:25

Важно 1 комментариев

LETA

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Так, пользователь Хейнрихс отметил: «Глава правительства считает, что 120 000 евро в год — это “средняя зарплата” в Латвии. Тут уже нечего добавить, “Единство” жжёт».

Высказывания Э. Силини проверил и Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в рамках проекта Re:Check. В первую очередь было проанализировано утверждение о том, что при нынешнем правительстве начала снижаться социальная неравенство. Выяснилось, что ситуация прямо противоположная — в прошлом году рост неравенства был самым стремительным за последние десять лет. Кроме того, Силиня ошиблась и в утверждении, что соответствующий коэффициент «до этого всё время увеличивался» — в 2021 и 2022 годах он, напротив, снижался, сообщают журналисты Re:Check.

Наибольшее возмущение в обществе вызвало заявление Силини о том, что она находится «посередине» между бедными и богатыми жителями Латвии. Анализ Re:Check показывает, что, судя по уровню её доходов, она относится к числу состоятельных людей в стране.

В прошлом году доходы Силини составили 128 тысяч евро, то есть 10,6 тысячи евро в месяц до уплаты налогов. Средняя заработная плата в Латвии в третьем квартале этого года составляла 1835 евро в месяц, что в 4,7 раза меньше зарплаты премьер-министра, сообщает Re:Check. На повторную просьбу разъяснить это утверждение советница премьера ответила, что «премьер-министр в интервью выразила своё мнение».

В свою очередь Эрик Стендзиниекс иронизирует по поводу заявления премьер-министра:
«„Я посередине“, — заявила премьер. - „Я так считаю, что каждый раз, когда еду в троллейбусе, половина пассажиров богаче меня, а другая половина, возможно, немного менее обеспечена. Что такое восемь тысяч в месяц? Посмотрите, сколько получает Bonnie Blue!“ — с некоторым раздражением добавила Силиня», - пишет Стендзиниекс, и предлагает сравнить зарплату премьер-министра и доходы британской порноактрисы Бонни Блу. 

 

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

В окрестностях Валмиеры пожар в жилом доме унёс жизнь мужчины средних лет. Огонь тушили спасатели из нескольких населённых пунктов Видземе, работы продолжались почти шесть часов. Местные жители рассказали команде Degpunktā (TV3) о трагически хаотичной ночи, когда соседи выпрыгивали из окон, взорвавшийся телевизор помешал спасти погибшего, а находившиеся в состоянии алкогольного опьянения жильцы пытались самостоятельно потушить пожар.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс напомнил жителям о необходимости соблюдать обновлённые правила использования пиротехники в новогоднюю ночь и подчеркнул, что запуск фейерверков разрешён только с полуночи до часа ночи, пишет портал Jauns.lv.

В США впервые в истории пассажирской авиации самолёт самостоятельно справился с экстренной ситуацией — от момента отказа до посадки на полосу. Без помощи пилотов.

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

«Вместо того, чтобы пить кофе в Брюсселе, надо работать», - такое мнение высказал в передаче «Открытый разговор» экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что наши евродепутаты плохо отстаивают интересы Латвии. И приводит в пример европейский миграционный пакт.

