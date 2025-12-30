Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
С оптимизмом в следующий год: Минфин предсказывает рост экономики

© LETA 30 декабря, 2025 16:41

Новости Латвии 0 комментариев

Экономика Латвии в следующем году будет расти быстрее, чем в 2025-м, прогнозируют в Министерстве финансов. Уже в этом году рост ВВП оказался выше ожиданий — благодаря пересмотру статистических данных, активному развитию обрабатывающей промышленности и строительству, а также резкому увеличению инвестиций.

По предварительным оценкам, в 2025 году ВВП в сопоставимых ценах вырастет на 1,7–2%. Существенный вклад внесли инвестиции — на фоне запуска проектов фондов ЕС, роста кредитования и активности частного сектора. Рост зафиксирован и практически во всех сферах услуг.

Ускорение экономики сохранится и в начале 2026 года. В министерстве ожидают, что в целом следующий год будет успешнее 2025-го: рост обеспечат инвестиции, восстановление экспорта и частного потребления. Более сильный экономический рост прогнозируется и в среднесрочной перспективе.

Экспортные перспективы на 2026 год оцениваются как благоприятные, хотя резкого скачка не ожидается. В ЕС в среднем экономический рост в 2026 году прогнозируется на уровне 1,2%, тогда как у десяти крупнейших торговых партнёров Латвии — 2,1%. Главные драйверы — Польша и Швеция.

Позитивные сигналы поступают и из промышленности: в ноябре оценка экспортных заказов достигла максимума с сентября 2022 года. Это соответствует общим тенденциям в промышленности и строительстве ЕС — ключевых секторах для латвийского экспорта.

При этом неопределённость в мировой торговле сохраняется. Влияние тарифных войн, начавшихся в 2025 году, оказалось слабее ожиданий, но действующие пошлины и сбои в цепочках поставок продолжат сдерживать экономическую активность и в 2026 году.

На рынке труда ситуация стабилизируется: в 2025 году безработица удержалась на уровне около 6,9% и будет снижаться дальше. Зарплаты продолжат расти, хотя и более умеренно. Это поддержит частное потребление, которое уже в 2025 году показало небольшой рост, а в 2026-м может ускориться.

Инфляция в 2025 году оставалась нестабильной: пик пришёлся на октябрь (4,3%), в ноябре показатель снизился, а в декабре ожидается на уровне 3,5–3,8%. В начале 2026 года инфляция останется выше 3% и будет превышать средний уровень еврозоны.

Особое внимание власти уделяют ценам на продукты питания — они остаются одним из главных факторов инфляции. С середины 2026 года для ряда основных продуктов вводится пониженная ставка НДС — 12%, что должно замедлить рост цен. В целом ожидается, что продовольственная инфляция в следующем году снизится, несмотря на давление со стороны зарплат и торговых наценок.

Цены на энергоресурсы в 2025 году снижались. Газ в Европе подешевел до минимума почти за два года, а нефть в декабре опускалась до 60 долларов за баррель — самого низкого уровня с 2021 года. В начале 2026 года возможны более низкие тарифы на газ, однако заметное удешевление отопления ожидается позже — вероятно, уже в следующем отопительном сезоне.

Топливо в первые 11 месяцев 2025 года было в среднем на 1,9% дешевле, чем годом ранее: дизель — 1,516 евро за литр, бензин 95 — 1,542 евро. Однако с января 2026 года повышение акциза добавит к цене около трёх центов. В то же время снижение мировых цен на нефть может удержать стоимость топлива примерно на уровне 2025 года.

Дополнительное давление на цены в 2026 году окажет и рост акцизов на алкоголь и табачные изделия.

