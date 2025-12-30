Истек кровью на лестнице: трагическая смерть в подъезде многоэтажки в Риге

Праздничные выходные закончились трагически для одного из жителей района: соседи обнаружили его в подъезде в крови и сразу же вызвали медиков, однако спасти мужчину уже не удалось. Мнения жильцов дома о произошедшем разошлись. Одни предполагают, что к случившемуся могли быть причастны соседи с восьмого этажа, другие считают, что мужчина упал самостоятельно и получил смертельные травмы.

Соседка с верхнего этажа в эфире программы «Degpunktā» рассказала, что накануне из квартиры доносился шум, но в день трагедии ничего необычного она не заметила. Известно, что мужчина жил в этой квартире вместе с женщиной и маленькими детьми. Другой житель дома подтвердил, что погибший «не отличался спокойным поведением, и из-за него полицию уже вызывали ранее». Ещё одна жительница высказала мнение, что «сосед, вероятно, находясь в состоянии опьянения, упал и серьёзно травмировался».

Версию несчастного случая подтверждает и представитель Государственной полиции Гита Гжибовска. По её словам, данные расследования указывают на то, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, упал с лестницы и получил тяжёлые травмы. На данный момент у полиции нет информации, свидетельствующей о совершении преступления.

ФОТО иллюстративное