В плане действий Риги — ни амбиций, ни конкретики: СМИ

"Целью до 2029 года является строительство 2000 новых квартир в местах с доступом к общественному транспорту и инженерной инфраструктуре, в сотрудничестве с частными застройщиками на основе модели публично-частного партнерства", - говорится в документе.

Более или менее конкретно обозначены сроки еще только в отношении ремонта Земитанского, Вантового и Воздушного мостов - их нужно привести в порядок к концу нынешнего созыва, хотя фраза "привести в порядок" слишком расплывчата и может трактоваться по-разному.

"План действий состоит из длинного перечня запланированных мер и идей, но не хватает конкретики, амбиций и четко сформулированных целей. Хотя среди целей плана упоминается экономический рост города и укрепление его роли как метрополии, в нем отсутствует структурированная стратегия прорыва в экономике и развитии", - отмечает главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Любой план действий должен включать цели, которые соответствуют актуальной ситуации, при этом они должны быть достижимы, достаточно конкретны и иметь определенные временные рамки. Экономист подчеркивает, что в плане новой коалиции явно не хватает измеримых результатов и сроков, например, нет конкретных показателей, сколько предприятий и какой объем инвестиций планируется привлечь в столицу.

Также не объясняется, какие конкурентные преимущества Рига собирается использовать, чтобы сделать бизнес-среду более привлекательной по сравнению с Таллинном и Вильнюсом. Нет четко сформулированного представления о направлении развития, например, Рига как региональный центр технологий, финансов или логистики.

Отсутствие конкретики дает основания сомневаться в том, что озвученные идеи будут реализованы.

Руководитель Балтийского института корпоративного управления в Латвии Андрис Графс также отмечает, что в плане действий столичной коалиции сформулированы концептуальные политические обязательства по повестке дня, однако отсутствуют амбициозные цели и конкретные результаты, которых необходимо достичь в сфере развития экономики и предпринимательства.

(Diena)