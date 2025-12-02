В первые месяцы осваивают: с госязыком у новобранцев в армию проблем нет

В Латвии продолжается прием заявок на июльский призыв 2026 года в Службу гособороны. Министерство обороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявку до 14 января следующего года.

Тем временем эстонские СМИ недавно сообщили, что на срочную военную службу в Эстонии с 2026 года начнут призывать только тех молодых людей, которые владеют эстонским языком на уровне не ниже B1. Там это требование объясняют тем, что слабое владение языком не позволяет солдатам понять преподаваемый материал. В Латвии же такие ограничения пока даже не обсуждаются, отметила замдиректора департамента Службы гособороны Минобороны Айя Фрейберга:

«У нас сейчас таких планов нет, потому что до сих пор мы не констатировали сигналов о том, что в этой сфере существуют проблемы. Конечно, мы знаем, что есть молодежь с разным уровнем владения государственным языком. Но сейчас, в сотрудничестве с НВС, мы получили информацию, что даже тем, у кого знания языка хуже, в ходе службы они довольно быстро осваиваются, потому что молодой человек попадает в латышскую языковую среду, а какие-то предварительные знания у него, разумеется, уже есть. Это оценивается, и результат — успешный. Это также положительный пример интеграции: знание государственного языка улучшается.

У нас есть случаи, когда молодые люди из диаспоры подали заявки добровольно — и хотя их владение языком, возможно, не на отличном уровне, уже в первые месяцы подготовки они успешно осваивают язык».