В Одессе демонтировали памятник барду и актёру Владимиру Высоцкому

О решении снести памятник стало известно в конце сентября 2024 года. Тогда же городской исполком постановил убрать памятники Пушкину, писателям Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

Памятник был установлен в 2012 году возле главного здания Одесской киностудии, где актер снялся в восьми художественных фильмах, в том числе в пятисерийной ленте "Место встречи менять нельзя". Инициативу создания такого памятника в свое время высказал депутат Верховной Рады Украины Игорь Марков, которого летом 2022 года обвинили в коллаборационизме за поддержку полномасштабного российского вторжения в Украину. Марков также известен как постоянный участник пропагандистских ток-шоу на российских государственных телеканалах.

Власти объяснили такое решение тем, что эти памятники являются символами, отражающими "российскую имперскую политику".