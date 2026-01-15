В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Как выяснилось позже, вспышка была вызвана метеором.

У Латвии есть три станции слежения за метеорами - в Риге, Талси и Буртниеки, там установлены патрульные камеры. Астроном Янис Шатровскис подтвердил падение яркого метеора по фотофакту с камеры в Буртниеки.

Ir ir smuks. Burtnieku meteoru stacija. pic.twitter.com/uSZCZEcuJT — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) January 14, 2026

Станции слежения за метеорами созданы специально для того, чтобы в случае падения объекта на территорию Латвии немедленно сообщить об этом.

В последний раз такой объект на нашу территорию падал 135 лет назад.