В небе над Латвией зафиксирована яркая вспышка: что это было?

Редакция PRESS 15 января, 2026 20:47

0 комментариев

Очевидцы сообщают о яркой вспышке в небе над Латвией, которую можно было наблюдать около 21.00 в среду, 14 января. Многих яркое зарево основательно напугало.

Как выяснилось позже, вспышка была вызвана метеором.

У Латвии есть три станции слежения за метеорами - в Риге, Талси и Буртниеки, там установлены патрульные камеры. Астроном Янис Шатровскис подтвердил падение яркого метеора по фотофакту с камеры в Буртниеки.

Станции слежения за метеорами созданы специально для того, чтобы в случае падения объекта на территорию Латвии немедленно сообщить об этом.

В последний раз такой объект на нашу территорию падал 135 лет назад.

 

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию
Важно

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная
Важно

«Вчера было 27 °C. Это было безумие»: какая температура дома комфортная

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»
Важно

Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Американский инвестфонд подал в суд на РФ: требуют признать долги царской России

Важно 21:38

0 комментариев

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал в федеральный суд США иск к российским властям, потребовав признать за РФ обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году, пишет "Медуза".

Читать
Из Эстонии выслали двух «студентов» — сторонников «Хезболлы»

Важно 21:12

0 комментариев

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) выслал из страны двух граждан Пакистана и Индии, которые, по данным правоохранительных органов, оказались сторонниками террористической организации "Хезболла" и исламского режима Ирана.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Новости Латвии 21:02

0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Европейцы способны защитить свою территорию: о чём Браже говорила с Барро

Важно 20:24

0 комментариев

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Европейцы способны защитить свою территорию от любой угрозы, подчеркнул в среду на пресс-конференции министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который встретился в Риге с министром иностранных дел Байбой Браже.

Читать

Что пить будем? Байба Браже предложила свой напиток в ответ на вздох Кайи Каллас

Всюду жизнь 20:06

0 комментариев

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

В социальной сети "X" на аккаунте министра иностранных дел Латвийской Республики Байбы Браже обнаружена неожиданная публикация, ставшая ответом на заявление Кайи Каллас о том, что "сейчас, возможно, самое время начать пить", пишет nra.lv.

Читать

Одного золота не достаточно? Самойлову вынудили оправдываться за русскую фамилию

Важно 20:06

0 комментариев

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Чемпионку мира по пляжному волейболу Анастасию Самойлову (выступала в паре с Тиной Граудиней) вынудили оправдываться за её русскую фамилию во время интервью журналу  "Jauns & Privāts".

Читать