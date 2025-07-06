В Латвию доставлены из Канады два вертолёта CH-147 Chinook

"В небе Латвии вскоре можно будет наблюдать уникальное зрелище - в Лиелварде прибыли два вертолета CH-147 Chinook из Канады, сейчас идут работы по подготовке их к полетам", - говорится в посте НВС в "Фейсбуке". Первые испытательные полеты в окрестностях Лиелварде планируются уже в ближайшие дни.

Представители НВС заявляют, что вертолеты Chinook значительно расширяют оперативные возможности: их грузоподъемность позволяет за один прием перевезти на подвесной системе груз весом более 12 тонн.

Эти воздушные суда и их экипажи прибыли в Латвию, чтобы оказать поддержку и укрепить многонациональную бригаду НАТО, возглавляемую Канадой. Они вольются в авиационный батальон, в котором уже имеется четыре вертолета CH-146 Griffon.

(Фото - Национальные вооруженные силы Латвии.)