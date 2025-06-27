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В латвийских магазинах появились корзины низких цен: как это?

© Lsm.lv 27 июня, 2025 08:22

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Долгожданные «корзины низких цен», о которых месяц назад объявило Министерство экономики, наконец-то появились в магазинах крупнейших торговых сетей. В каждую из десяти продуктовых категорий включён один товар по минимальной цене, рассказывает rus.lsm.lv. 

Продовольственные корзины низких цен, которые обещал министр экономики и которые предусмотрены в так называемом меморандуме о доступном питании, наконец-то начали появляться в магазинах.

Что же входит в эту корзину? Всего 10 категорий продуктов. Например, мясо, хлеб, молочные продукты, и так далее. И в каждой из этих категорий будет один продукт, который будет продаваться по самой низкой цене.

Как распознать эти продукты в магазине? Например, в «Максиме» — синяя наклейка, на которой написано Zemo cenu grozs.

Как поясняет представитель Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле, эта корзина в розничной сети будет меняться раз в неделю: «Цель — обеспечить еще более доступные цены. И мы уже видим, что люди это оценили, спрос вырос в несколько раз за эти пару дней. Это дополнительная инициатива, которая введена в рамках меморандума, заботясь именно об основных продуктах питания. Мы уже обратились к партнерам, которые поставляют нам эти продукты, чтобы они были заинтересованы увидеть себя в корзине низких цен, потому что она очень заметная, она будет и в еженедельной газете, и в приложении, и на других цифровых каналах».

В сети магазинов Rimi пока специальных обозначающих наклеек нет. Но тут говорят, что это вопрос одного-двух дней, и наклейка будет красного цвета.

Зато сама корзина низких цен здесь тоже уже действует. Она также будет обновляться каждую неделю.

Список продуктов уже сейчас можно найти на домашней странице или в мобильном приложении, рассказала Инга Бите, представитель Rimi Latvija: «Эти продукты специально отобраны, чтобы был комплект — чтобы сделать полное питание, например, на неделю. Если смотреть на эту первую корзину, которую Rimi предлагает, там можно найти гречку, мясной фарш, салат, помидоры, а также сметану. Это уже дает возможность покупателям комбинировать и думать, как сделать для себя эти покупки, можно сказать, по-умному. Например, несколько продуктов можно купить на этой неделе, но они останутся на следующую — так возможно сэкономить».

Впрочем, если вы рассчитываете в корзине низких цен видеть исключительно продукты, рядом с которыми будет указана какая-то большая скидка — такого не будет. Потому что некоторые изначальные цены на определенные продукты — уже самые низкие, что может предложить магазин. Но теперь их не надо будет самому выискивать, поясняет Ингуна Гулбе, директор Центра содействия сельскохозяйственному рынку:

«Эта самая низкая цена уже была у каждого важного продукта — рис, гречка, молоко и так далее, и была она в обоих больших магазинах. Просто рядом, возможно, не было какого-то специального знака. Я думаю, что теперь может расширится этот список основных продуктов, среди которых будет этот самый дешевый продукт».

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