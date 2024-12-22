В Латвии вводится электронный надзор как мера пресечения; тендер выиграло израильское предприятие

По договору поставщик подготовит к пользованию, передаст Госполиции и будет содержать систему электронного надзора за людьми. Система состоит из комплектов устройств электронного надзора, в том числе для обеспечения мобильной связи и передачи данных. Договором предусмотрена также поставка программного обеспечения и обучение персонала работе с системой.

Система начнет работать с 1 июля 2025 года, на ее приобретение и содержание Госполиции выделено 545 тысяч 800 евро, о чем агентству LETA сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

Цель системы - электронный контроль местопребывания контролируемого, чтобы лицо, представляющее угрозу для защищаемого лица, соблюдало установленные судом ограничения по сближению.

Уже сообщалось, что предприятие SuperCom Ltd обеспечивало систему электронного надзора и для Государственной службы пробации.

Сейм в апреле поддержал поправки к Уголовно-процессуальному закону, по которым к лицам, проявляющим насилие по отношению к членам семьи, может быть применен в качестве меры пресечения электронный надзор.

Цель поправок - снизить уровень насилия в семьях и способствовать общественной безопасности в целом.

Электронный надзор - это меры интенсивного контроля, которые назначает суд для ограничения свободного перемещения. Для их осуществления на теле закрепляется электронное устройство, позволяющее контролировать, где конкретно и в какое время находится контролируемое лицо.

Согласно поправкам, к подозреваемым или обвиняемым, на которых в качестве меры пресечения наложен запрет на приближение к определенному лицу или месту, применены подписка о невыезде, полицейский надзор или домашний арест, для контроля за соблюдением ограничений может быть применен непрерывный электронный надзор с помощью электронного устройства.

Такая мера пресечения применима исключительно в случаях, когда есть основание считать, что подозреваемый или обвиняемый создает повышенный риск насилия по отношению к другому лицу.

Авторы законопроекта утверждают, что электронный надзор в среднем за год может быть применен к 400 подозреваемым или обвиняемым.

Осуществлять исполнение этой меры пресечения будет Госполиция.