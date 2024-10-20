В Латвии все больше мелких краж; многие воруют потому, что иначе не выжить

Владельцы магазинов рассказывают, что топ вещей, которые крадут чаще всего, не меняется годами: это кофе, дорогой алкоголь и косметика. По наблюдениям, воры осмелели, причем воруют люди, которые кажутся далеко не бедными.

По подсчетам полиции, в этом году число мелких краж выросло примерно на 5%, но полная статистика появится только к концу года. В Риге стражи закона задерживают в среднем 30-50 воров, крадущих товары в магазинах, многие из них - бывалые уголовники. Но есть и те, кто ворует ради собственного выживания.

Представитель Рижского регионального управления Госполиции Атис Чакарнис говорит: "в основном, конечно, алкоголь, но теперь и продукты питания пошли". На вопрос, правда ли люди крадут, чтобы не умереть, он отвечает, что "и такие случаи тоже бывали".

Около 80% - люди, занимающиеся этим систематически, остальные 20% - случаи, когда у людей нет денег. Пенсионеры с маленькой пенсией. Обычно они воруют на небольшую сумму - это хлеб, сыр, колбаса, товары первой необходимости.

Полиция оценивает каждый случай отдельно: если человеку случилось оступиться впервые, возможно, уголовное дело заводить не будут.

"Если там до 20 евро, есть решение отказаться начать уголовный процесс с согласия прокурора в связи с малозначимым материальным ущербом. Человека предупреждают, что это первый и последний раз, который ему простится", - поясняет Чакарнис.

У охраны статистика более печальная: там приходят к выводу, что количество мелких краж увеличилось на 31% и продолжает расти. Виной тому дороговизна жизни и резкий рост цен на все виды товаров, включая продовольственные.

"Мы фиксируем рост числа мелких краж. В столице охрана и полиция обычно способны отреагировать на вторжение и своевременно приехать и защитить имущество в квартирах, домах, дачах, магазинах, на АЗС и в других местах, куда часто проникают преступники. Однако в регионах расстояния больше и защитить имущество проблематично, поэтому злодеи часто успевают скрыться с места преступления с товарами или личными вещами", - рассказывает член правления Apsardzes Alianse Роман Ворславс.

За последние 3 месяца число краж в супермаркетах Rimi оценивается в 16% по сравнению с предыдущим периодом. Однако в общую статистику включены случаи, когда клиенты пытаются замаскировать кражу, используя кассу самообслуживания.

"Мы изменили специфику, [перешли] на мобильные группы в начале года, результат увидели в середине лета. Число задержанных воров выросло. Второе - различные цифровые решения в мобильных приложениях, со сканерами - мы улучшили систему, чтобы предотвратить мошенничество. Это тоже одна из причин увеличения статистики", - рассказывает руководитель Rimi Latvia по общественным отношениям Инга Бите.

Крадут не только люди, доведенные до отчаяния бедностью, но и те, кто совершенно точно не живет в нужде.