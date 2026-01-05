В Латвии сократилось производство пива и его экспорт

За десять месяцев в Латвию было импортировано 80,364 млн литров пива, что на 23% меньше, чем годом ранее.

Для потребления было передано 102,35 млн литров пива, что на 6,4% меньше, чем годом ранее.

Объем экспорта пива из Латвии за десять месяцев прошлого года уменьшился на 37,1% - с 55,085 млн литров в 2024 году до 34,622 млн литров в 2025 году.

Как сообщалось, в 2024 году в Латвии было произведено 73,866 млн литров пива, что на 0,3% меньше, чем в 2023 году. Импортировано в прошлом году было 118,999 млн литров пива, что на 7,7% больше, чем в 2023 году.