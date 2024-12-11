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В Латвии слишком много аптек! Нам сколько нужно? Комментарий эксперта

Редакция PRESS 11 декабря, 2024 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

«Всего в Латвии 822 аптеки, включая филиалы», - говорит Зане Дзиркале, соучредитель аналитического центра „Устойчивость системы здравоохранения“ и дипломированный фармацевт. Об этом она рассказала в интервью «Пресс-клубу» телеканала TV24 и привела в пример Норвегию, отметив, что в Латвии слишком много аптек, пишет la.lv

«Проезжая по тихим районам Риги, я вижу одну аптеку, через перекресток - другую, почему? Люди здесь не ходят! И, да, через некоторое время я замечаю, что рядом развивается жилой район, строятся новые многоквартирные дома, и становится понятно, почему аптека появилась именно на этом углу. Потому что если там начнется застройка, то аптека уже не сможет открыться. Но реальность такова, что в Латвии слишком много аптек», - говорит Дзиркале.

Она объясняет, как это рассчитывается. «Посчитаем, сколько жителей Латвии в среднем обслуживает одна аптека. У нас больше аптек, чем в Норвегии. Сколько людей в Норвегии", - задает риторический вопрос Дзиркале.

«Есть европейские страны, где на одну аптеку приходится около 10 тысяч жителей-клиентов. У нас эта цифра значительно ниже 2000, я не буду сейчас называть точное количество. Но в городах она ещё больше, некоторые аптеки в городах могут быть и вовсе закрыты. С сельскими регионами сложнее, потому что так же, как и в истории со школами, если исходить только из плотности населения, то на весь Вентспилсский район может быть только одна школа, а у нас - очень неравномерная плотность населения, поэтому, конечно, мы не можем говорить о 5000 или 10000 жителей и одной аптеке. Очень хорошо, что в регионах есть и такие небольшие аптеки, которые выполняют еще и свою социальную функцию и могут предложить лекарства максимально близко».

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