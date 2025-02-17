В Латвии появилось приложение, предупреждающее об экстремальной погоде

Пользователи Meteo.lv смогут получать прогнозы погоды, а также уведомления о надвигающихся опасных явлениях — штормах, паводках, экстремальных температурах. В приложении сохраняется система уровней предупреждений (желтый, оранжевый, красный), а локальные настройки позволят отслеживать ситуацию в конкретном регионе.

Кроме того, приложение предоставляет данные со станций метеонаблюдения и прогнозы на ближайшие часы и семь дней вперед. В будущем планируется расширить функционал, добавив информацию о качестве воздуха.

Meteo.lv доступно для бесплатной загрузки в Google Play и App Store. Его разработка финансировалась за счет гранта правительства Норвегии.