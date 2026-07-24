Птиц исследуют бесплатно
Как сообщает ПВС на своем интернет-сайте, обо всех случаях обнаружения погибших диких птиц предлагается сообщать в территориальные управления службы. Это необходимо для мониторинга распространения вируса лихорадки Западного Нила среди дикой орнитофауны. Особое внимание специалисты просят обращать на ворон, сорок и соек, которые наиболее восприимчивы к этому заболеванию.
Кроме того, жители могут самостоятельно доставить найденную птицу в лабораторию BIOR — научного института продовольственной безопасности, здоровья животных и окружающей среды, где в рамках проекта OH4S исследования проводятся бесплатно. При транспортировке необходимо соблюдать меры безопасности: использовать одноразовые перчатки и поместить птицу в два герметичных пластиковых пакета.
Мониторинг заболевания проводится в рамках проекта One Health 4 Surveillance (OH4S), финансируемого Европейским союзом. В 2025 году специалисты исследовали погибших диких птиц, птиц с признаками заболевания, лошадей с подозрением на инфекцию, а также объединенные образцы комаров. Всего было проведено 424 лабораторных исследования, однако случаев заражения вирусом Западного Нила выявлено не было.
Впервые вирус Западного Нила — возбудитель одноименной лихорадки — был обнаружен в 1937 году в Уганде. До конца XX века заболевание считалось преимущественно тропическим. Однако в 1999 году первый случай был зарегистрирован в Нью-Йорке, после чего вирус стал частым гостем в Северной Америке, а затем и во всей Европе.
Как сообщает Euronews, с начала нынешнего года от лихорадки Западного Нила в Италии уже скончались десять человек. Случаи заболевания зарегистрированы также в Болгарии, Греции, Франции и Румынии. Об этом стоит помнить и жителям Латвии, отправляющимся в путешествие не только в экзотические страны, но и, например, на популярные курорты Южной Европы — в Грецию или Болгарию.
К тому же если в тропиках, например на Шри-Ланке, фумигаторы и москитные сетки есть почти в каждом отеле, то в Европе подобные средства защиты встречаются значительно реже.
Изменение климата способствует распространению вируса. В странах с умеренным климатом лихорадка все чаще регистрируется с середины лета до начала осени. Ближе всего к Латвии случаи заболевания были зафиксированы в Польше. А самой северной страной, где обнаружили вирус, стала Эстония. Там его также выявили у погибшего ястреба.
При этом случаев заболевания людей у наших северных соседей пока не зафиксировано. Однако сам факт циркуляции вируса в природе не исключает того, что по мере его распространения случаи заболевания могут появиться и в Латвии. Поэтому специалисты внимательно следят за ситуацией.
Что нужно знать
Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы комаров. Основными переносчиками являются комары рода Culex, широко распространенные в том числе и в Латвии. Они заражаются, питаясь кровью инфицированных диких птиц, а затем могут передавать вирус другим птицам, животным, прежде всего лошадям, и человеку.
В большинстве случаев лихорадка Западного Нила протекает бессимптомно. Инкубационный период — время от укуса инфицированного комара до появления первых симптомов — составляет от 3 до 14 дней. Примерно у каждого пятого инфицированного болезнь проявляется как гриппоподобная инфекция.
Обычно она начинается внезапно и сопровождается повышенной температурой, ознобом, головной болью, болями в спине, общей слабостью и увеличением лимфатических узлов. Примерно у половины заболевших появляется пятнисто-узелковая сыпь, которая распространяется с туловища на голову, руки и ноги. Если осложнений не возникает, заболевание, как правило, проходит через три-шесть дней без серьезных последствий для здоровья. Однако слабость, повышенная утомляемость и чувство разбитости могут сохраняться еще несколько недель.
Тяжелая форма лихорадки Западного Нила с поражением центральной нервной системы развивается примерно у одного человека из 100 инфицированных. В этом случае возможно воспаление оболочек головного мозга (менингит) или самого головного мозга (энцефалит).
Для энцефалита характерны высокая температура, ригидность затылочных мышц, выраженная мышечная слабость, нарушение сознания, двигательные расстройства, онемение или паралич отдельных частей тела, судороги и нарушения зрения.
Примерно у каждого второго пациента, перенесшего энцефалит, наблюдаются долгосрочные последствия заболевания. Поражение других органов, например сердца или печени, при лихорадке Западного Нила встречается крайне редко. От пяти до десяти процентов случаев тяжелого поражения центральной нервной системы заканчиваются летальным исходом.
Важно помнить, что заболевший человек не представляет опасности для окружающих. В организме человека вирус размножается недостаточно активно, поэтому комары, укусившие инфицированного, уже не могут передать заболевание другим людям.
Особенно тяжело болезнь может протекать у пожилых людей, пациентов с иммунодефицитом, а также у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как защититься от комаров
Поскольку вакцины против лихорадки Западного Нила пока не существует, лечение в основном сводится к облегчению симптомов заболевания — приему жаропонижающих средств. Поэтому врачи рекомендуют прежде всего защищаться от укусов комаров. Для этого специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:
* носить светлую одежду с длинными рукавами и длинными штанинами;
* перед выходом на улицу дополнительно обрабатывать открытые участки тела средствами от комаров (репеллентами), строго соблюдая инструкцию по их применению;
* устанавливать на окна и двери москитные сетки или пользоваться кондиционерами;
* по возможности устранять или закрывать емкости со стоячей водой — открытые бассейны, декоративные пруды, бочки для сбора дождевой воды и другие резервуары, где могут размножаться комары.
Александр ФЕДОТОВ
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