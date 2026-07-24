Мониторинг заболевания проводится в рамках проекта One Health 4 Surveillance (OH4S), финансируемого Европейским союзом. В 2025 году специалисты исследовали погибших диких птиц, птиц с признаками заболевания, лошадей с подозрением на инфекцию, а также объединенные образцы комаров. Всего было проведено 424 лабораторных исследования, однако случаев заражения вирусом Западного Нила выявлено не было.

Впервые вирус Западного Нила — возбудитель одноименной лихорадки — был обнаружен в 1937 году в Уганде. До конца XX века заболевание считалось преимущественно тропическим. Однако в 1999 году первый случай был зарегистрирован в Нью-Йорке, после чего вирус стал частым гостем в Северной Америке, а затем и во всей Европе.

Как сообщает Euronews, с начала нынешнего года от лихорадки Западного Нила в Италии уже скончались десять человек. Случаи заболевания зарегистрированы также в Болгарии, Греции, Франции и Румынии. Об этом стоит помнить и жителям Латвии, отправляющимся в путешествие не только в экзотические страны, но и, например, на популярные курорты Южной Европы — в Грецию или Болгарию.