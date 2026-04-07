В Кремле грозят «ответом» странам Балтии после ударов украинских беспилотников (3)

7 апреля, 2026 16:11

3 комментариев

Москва обвиняет страны Балтии в предоставлении воздушного пространства для пролета украинских дронов. В Европе отвергают эти утверждения.

Москва сделала предупреждение странам Балтии и угрожает "ответом". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом российским государственным СМИ. Она обвинила страны Балтии в том, что они якобы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые в марте нанесли серию ударов по нефтяным объектам в Ленинградской области России. По ее словам, Москва намерена дать ответ, если страны Балтии проигнорируют предупреждения.

Ранее в понедельник глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в интервью эстонским СМИ подчеркнул, что воздушное пространство Эстонии для проведения атак не используется. По его словам, дроны заходили в воздушное пространство Эстонии с территории России и эти инциденты часто были вызваны действиями российской противовоздушной обороны, которая изменяет траекторию полета дронов. Он сообщил, что украинской стороне было рекомендовано выбирать коридоры для атак таким образом, чтобы они не затрагивали границ Эстонии.

"Конечно, здесь свою роль играет и деятельность российских средств ПВО, через которые беспилотники попадают сюда... Самый надежный способ предотвратить попадание беспилотников на территорию Эстонии - это остановить агрессивную войну России, что избавило бы Украину от необходимости наносить удары по целям, расположенным в непосредственной близости от нас", - сказал эстонский военный.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Латвии направило официальную ноту протеста в посольство России в Риге, заявив о российской дезинформационной кампании против стран Балтии, назвав абсолютно безосновательными и ложными утверждения о том, что Латвия якобы разрешила использовать свою территорию для нанесения ударов беспилотниками по России.

Киев принес извинения европейским партнерам за инциденты с беспилотниками. В правительстве Украины также говорят о данных разведки, которые указывают, что Россия намеренно направляет дроны в страны Балтии с целью использования таких инцидентов в кампании дезинформации и пропаганды.

Комментарии (3)

Трамп раскритиковал папу римского после его призыва к миру (3)

12:08

Президент США Дональд Трамп в резких выражениях раскритиковал папу римского Льва XIV, призвавшего во время молитвенного бдения к миру во всем мире. Глава Римско-католической церкви "ужасен" в вопросах внешней политики, написал Трамп на платформе Truth Social в ночь на понедельник, 13 апреля, по европейскому времени.

«Ригас сатиксме» повысит цены на парковку и ограничит привилегии электромобилей (3)

Новости Латвии 12:03

Рижское самоуправление SIA "Rīgas satiksme" намерено повысить цены на парковку, а также ограничить льготы для владельцев электромобилей, в том числе бесплатную парковку в центре города, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега (3)

11:53

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб (3)

11:48

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард? (3)

11:36

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию (3)

11:26

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно (3)

11:25

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

