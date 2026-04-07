Москва сделала предупреждение странам Балтии и угрожает "ответом". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом российским государственным СМИ. Она обвинила страны Балтии в том, что они якобы открыли свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые в марте нанесли серию ударов по нефтяным объектам в Ленинградской области России. По ее словам, Москва намерена дать ответ, если страны Балтии проигнорируют предупреждения.

Ранее в понедельник глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг в интервью эстонским СМИ подчеркнул, что воздушное пространство Эстонии для проведения атак не используется. По его словам, дроны заходили в воздушное пространство Эстонии с территории России и эти инциденты часто были вызваны действиями российской противовоздушной обороны, которая изменяет траекторию полета дронов. Он сообщил, что украинской стороне было рекомендовано выбирать коридоры для атак таким образом, чтобы они не затрагивали границ Эстонии.

"Конечно, здесь свою роль играет и деятельность российских средств ПВО, через которые беспилотники попадают сюда... Самый надежный способ предотвратить попадание беспилотников на территорию Эстонии - это остановить агрессивную войну России, что избавило бы Украину от необходимости наносить удары по целям, расположенным в непосредственной близости от нас", - сказал эстонский военный.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Латвии направило официальную ноту протеста в посольство России в Риге, заявив о российской дезинформационной кампании против стран Балтии, назвав абсолютно безосновательными и ложными утверждения о том, что Латвия якобы разрешила использовать свою территорию для нанесения ударов беспилотниками по России.

Киев принес извинения европейским партнерам за инциденты с беспилотниками. В правительстве Украины также говорят о данных разведки, которые указывают, что Россия намеренно направляет дроны в страны Балтии с целью использования таких инцидентов в кампании дезинформации и пропаганды.