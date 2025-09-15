Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В конце сентября в Латвии ожидаются заморозки

15 сентября, 2025 09:15

Важно 0 комментариев

В конце сентября, впервые с августа, температура воздуха в Латвии опустится ниже нормы, и несколько ночей возможны заморозки, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

На этой неделе практически каждый день, по крайней мере, в некоторых местах страны, ожидаются дожди, временами сильные, с грозой. Самые сильные и обильные дожди пройдут в Курземе и Видземе. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, временами порывистый; во вторник и в ночь на среду на побережье ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, такие же порывы возможны при грозе облаках в других районах страны.

Максимальная температура составит +15...+20 градусов, с вероятностью более высоких температур к концу недели. Минимальная температура на рабочей неделе составит +8...+14 градусов, на побережье местами будет не холоднее +16 градусов.

На следующей неделе ожидается похолодание, и в конце месяца в отдельные ночи температура может опускаться ниже нуля, а в самые холодные дни в отдельных районах страны столбик термометра будет опускаться ниже +10 градусов. Временами ожидаются дожди, возможны гололед и снег.

Первые легкие осенние заморозки в этом году в некоторых районах страны зафиксированы на восходе солнца 21 августа.
 

Заблудившегося в лесу мужчину нашли при помощи дрона: ЧП под Екабпилсом

ЧП и криминал 11:04

ЧП и криминал 0 комментариев

В воскресенье спасатели Екабпилсского района с помощью дрона нашли мужчину, потерявшегося в лесу, и помогли ему добраться до безопасного места.

В воскресенье спасатели Екабпилсского района с помощью дрона нашли мужчину, потерявшегося в лесу, и помогли ему добраться до безопасного места.

Читать
Загрузка

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

Важно 10:33

Важно 0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Важно 10:04

Важно 0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Читать