В конкурсе на должность гендиректора airBaltic остаются три кандидата

© LETA 14 августа, 2025 08:21

Новости Латвии

В настоящее время в конкурсе на должность генерального директора латвийской национальной авиакомпании airBaltic остаются три кандидата, заявил сегодня в интервью Латвийскому радио министр сообщения Атис Швинка.

Второй тур конкурса, в котором приняли участие восемь претендентов, завершился 21 июля, в следующий тур были выдвинуты четыре кандидата. В настоящее время осталось три кандидата, в том числе из-за рубежа.

Министр сообщил, что в настоящее время совет директоров airBaltic проводит индивидуальные собеседования, а имя потенциального следующего генерального директора, как ожидается, будет названо в сентябре.

Как уже сообщалось, в конкурсе на должность генерального директора airBaltic номинационная комиссия первоначально рассмотрела более 40 заявок, полученных из почти 30 стран, однако во второй тур были выдвинуты восемь кандидатов.

В объявлении о вакансии генерального директора airBaltic, опубликованном 30 апреля 2025 года, зарплата руководителя не упоминалась, однако совет директоров airBaltic ранее указывал, что вопрос о зарплате будет решаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего генерального директора авиакомпании Гаусса составляла 838 568 евро.

До окончания конкурса авиакомпанией продолжит управлять ее нынешний временно исполняющий обязанности генерального директора и главный операционный директор Паулс Цалитис.

7 апреля этого года Совет airBaltic принял решение об увольнении председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса, который занимал эту должность с 1 ноября 2011 года.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенным убытком в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, компании Aircraft Leasing 1, — 2,03%. Однако 30 июня этого года Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

После первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.

Комментарии (0)
Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

