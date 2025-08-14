В конкурсе на должность гендиректора airBaltic остаются три кандидата

Второй тур конкурса, в котором приняли участие восемь претендентов, завершился 21 июля, в следующий тур были выдвинуты четыре кандидата. В настоящее время осталось три кандидата, в том числе из-за рубежа.

Министр сообщил, что в настоящее время совет директоров airBaltic проводит индивидуальные собеседования, а имя потенциального следующего генерального директора, как ожидается, будет названо в сентябре.

Как уже сообщалось, в конкурсе на должность генерального директора airBaltic номинационная комиссия первоначально рассмотрела более 40 заявок, полученных из почти 30 стран, однако во второй тур были выдвинуты восемь кандидатов.

В объявлении о вакансии генерального директора airBaltic, опубликованном 30 апреля 2025 года, зарплата руководителя не упоминалась, однако совет директоров airBaltic ранее указывал, что вопрос о зарплате будет решаться индивидуально с выбранным кандидатом. В 2024 году зарплата бывшего генерального директора авиакомпании Гаусса составляла 838 568 евро.

До окончания конкурса авиакомпанией продолжит управлять ее нынешний временно исполняющий обязанности генерального директора и главный операционный директор Паулс Цалитис.

7 апреля этого года Совет airBaltic принял решение об увольнении председателя правления и генерального директора авиакомпании Гаусса, который занимал эту должность с 1 ноября 2011 года.

В 2024 году airBaltic Group работала с проверенным убытком в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору, датскому бизнесмену Ларсу Туссену, компании Aircraft Leasing 1, — 2,03%. Однако 30 июня этого года Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

После первичного публичного размещения акций (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.