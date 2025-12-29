В Китае любителей покурить в туалете лишили приватности

Система работает просто и жёстко. Обычно стекло матовое. Но если датчики фиксируют дым, электричество отключается — и через несколько секунд стекло становится полностью прозрачным, показывая человека внутри.

Администрация предупредила посетителей заранее. На дверях появился знак:

«Если вы закурите, стекло станет прозрачным. Сдержите желание, если не хотите прославиться в интернете».

Идея моментально разошлась по соцсетям. Уже 16 декабря система стала вирусной темой и вызвала бурную реакцию — от одобрения до откровенного шока.

Власти напоминают: в Шенжене действуют строгие запреты на курение в закрытых общественных местах. Но часть пользователей сети возмутилась: прозрачные туалеты, по их мнению, могут нарушать право на личную жизнь, даже если речь идёт о нарушителях.