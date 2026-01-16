Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 16. Января Завтра: Lida, Lidija
Доступность

В Китае дождь пустили в дело: водой с неба смывают унитазы и поливают газоны

Редакция PRESS 16 января, 2026 11:18

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что дождь — это просто плохая погода, Китай готов поспорить. Там его давно превратили в полноценный ресурс, и иногда ты буквально смываешь унитаз дождевой водой — и этим даже гордятся.

Один из самых ярких примеров — пекинский стадион National Stadium, больше известный как «Птичье гнездо». Когда в 2023 году перед концертом группы Mayday фанаты переживали из-за ливня, китайское министерство водных ресурсов успокаивало: у стадиона есть «секретное оружие».
Им оказалась сеть тонких труб, спрятанных в стальной конструкции. Они собирают дождь и отправляют его в подземные резервуары, где вода фильтруется и используется повторно. В итоге не менее 50% воды на стадионе — для туалетов, мытья дорожек и полива газонов — это бывший дождь. За год система перерабатывает 58 тысяч тонн воды.

Через дорогу — ещё один символ Олимпиады, National Aquatics Centre. Его крыша тоже ловит осадки — около 10 тысяч тонн в год, как потребление примерно сотни домохозяйств.

И это не экзотика. По данным властей Пекина, город ежегодно повторно использует 50 млн кубометров дождевой воды, а вместе с другими источниками переработки — более 30% всех потребностей в воде.

Технология давно вышла за рамки стадионов. В 2022 году компания DJI открыла новую штаб-квартиру в Шэньчжэне: офисные башни с садами на крыше поливаются водой, собранной прямо с этих же крыш.

Всё это часть концепции «губчатых городов» — когда города впитывают дождь, а не просто сливают его в канализацию. Зелёные зоны, проницаемая плитка, водоёмы и системы сбора осадков помогают и от наводнений, и от засух. Особенно это важно для северного Китая, где нехватка воды — хроническая проблема.

Китайцы любят напоминать: идея не новая. Ещё во времена династий Цинь и Хань строили дворы и крыши так, чтобы дождь стекал внутрь дома — вода символизировала богатство, которое нельзя отпускать.

«Использование воды буквально вшито в нашу ДНК», — говорит представитель архитектурного бюро Turenscape.

Сегодня масштаб уже промышленный. По данным китайских СМИ, рынок систем сбора и переработки дождевой воды в 2023 году достиг 126 млрд юаней (около 13,5 млрд фунтов), и он продолжает расти.

Важно, что дождь не пускают в краны напрямую. В зданиях проектируют параллельную “серую” водную систему, полностью отделённую от питьевой воды. Архитекторы считают это не проблемой, а вызовом.
«Если ты смываешь туалет дождевой водой — людям даже приятно это знать», — говорят они.

В Китае дождь — это не только лужи под ногами, а актив, который работает на города, здания и экологию. И да — иногда прямо из облаков.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море
Важно

«Все боятся». Майор Слайдиньш называет самую большую проблему в Балтийском море

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги
Важно

Запахло жареным: должностных лиц Rail Baltica хотят застраховать от ответственности — задним числом и за наши деньги (4)

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства
Важно

Силиня в гневе: требует объяснений от Швинки за тендер на страхование ответственности его министерства (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Я действовал строго по закону», — экс-мэр Ушаков о причастности к взяткам

Важно 16:12

Важно 0 комментариев

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Читать
Загрузка

Суд ЕС: пассажирам вернут сборы сайтов по продаже билетов

Важно 16:04

Важно 0 комментариев

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

Читать

Контрацептив Pfizer может вызывать опухоли мозга

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Читать

Америкс об обвинении во взяточнистве: «Нет ни фактов, ни доказательств»

Важно 15:39

Важно 0 комментариев

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Читать

RB Rail оправдывается: «страховка не действует при умышленном мошенничестве»

Важно 15:32

Важно 0 комментариев

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Читать

Немцы обнаружили слабое место в обороне НАТО — и это под боком у Латвии!

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Читать

А не псих ли вы? За неделю — 100 срочных и 20 экстренных записей к психиатрам

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

Читать