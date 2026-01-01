В канун Нового года попал под поезд — медики рассказали об авариях и травмах последнего дня прошлого года

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. В Рижском регионе зафиксированы 63 аварии, в Земгале — 14, в Латгалии — 13, в Видземе — восемь, в Курземе — четыре.

В авариях в Рижском регионе пострадали четыре человека, в том числе два пешехода и один велосипедист. В Земгале травмы получили пять человек, в Латгалии — один.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в целом травмы, полученные участниками ДТП, не были тяжёлыми. Самая серьёзная травма, связанная с транспортными средствами, была зафиксирована при поездке на квадроцикле, в котором находились пять человек. После съезда транспортного средства в кювет один из пассажиров получил наиболее тяжёлые травмы и был доставлен в больницу в стабильном состоянии с политравмой средней степени тяжести — то есть с серьёзными повреждениями нескольких частей тела.

За прошедшие сутки медики также получили вызов к 40-летнему мужчине, который в тёмное время суток, переходя железнодорожные пути, попал под поезд. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и медики констатировали смерть.

Ранее агентство LETA сообщало, что из-за дорожно-транспортного происшествия в среду вечером было перекрыто движение на Лиепайском шоссе (A9) в Валгундской волости, недалеко от Тирелей.

В Государственной полиции сообщили, что в аварии участвовали два автомобиля. По первоначальной информации, пострадали три человека, которые были доставлены в местное медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.





