В канун Нового года попал под поезд — медики рассказали об авариях и травмах последнего дня прошлого года

1 января, 2026

Важно 0 комментариев

В канун Нового года в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали десять человек, сообщили в Госполиции. 

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия. В Рижском регионе зафиксированы 63 аварии, в Земгале — 14, в Латгалии — 13, в Видземе — восемь, в Курземе — четыре.

В авариях в Рижском регионе пострадали четыре человека, в том числе два пешехода и один велосипедист. В Земгале травмы получили пять человек, в Латгалии — один.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что в целом травмы, полученные участниками ДТП, не были тяжёлыми. Самая серьёзная травма, связанная с транспортными средствами, была зафиксирована при поездке на квадроцикле, в котором находились пять человек. После съезда транспортного средства в кювет один из пассажиров получил наиболее тяжёлые травмы и был доставлен в больницу в стабильном состоянии с политравмой средней степени тяжести — то есть с серьёзными повреждениями нескольких частей тела.

За прошедшие сутки медики также получили вызов к 40-летнему мужчине, который в тёмное время суток, переходя железнодорожные пути, попал под поезд. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и медики констатировали смерть.

Ранее агентство LETA сообщало, что из-за дорожно-транспортного происшествия в среду вечером было перекрыто движение на Лиепайском шоссе (A9) в Валгундской волости, недалеко от Тирелей.

В Государственной полиции сообщили, что в аварии участвовали два автомобиля. По первоначальной информации, пострадали три человека, которые были доставлены в местное медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.
 
 
 

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро
Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова
Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона
«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона

От Новосибирска до Кишинёва: как в 1970-х в Риге домушников-гастролёров обезвредили

Квартирные кражи всегда были одним из самых распространенных видов преступлений. И их количество существенно увеличилось после того, как жители стали массово переезжать в отдельные квартиры с их стандартными замками на входных дверях. Вскрыть их было для профессионала делом нескольких минут. А если учесть, что днем обитатели жилплощади были на работе или в школе, то воры могли беспрепятственно выносить все самое ценное.

Квартирные кражи всегда были одним из самых распространенных видов преступлений. И их количество существенно увеличилось после того, как жители стали массово переезжать в отдельные квартиры с их стандартными замками на входных дверях. Вскрыть их было для профессионала делом нескольких минут. А если учесть, что днем обитатели жилплощади были на работе или в школе, то воры могли беспрепятственно выносить все самое ценное.

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье?

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы?

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

