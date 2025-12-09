Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Италию — пить? Эксперты назвали страны, где можно выпить и не разориться!

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 16:19

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вы ищете идеальное направление для недорогого бокала вина — статистика Eurostat уже всё подсказала. Разница в ценах на алкоголь в Европе оказалась такой огромной, что туристы буквально выбирают между “выпить расслабленно” и “выпить по праздникам”.

Самая приятная новость — Италия официально стала самым выгодным местом для тех, кто любит бокал вина или пива без удара по кошельку. Если средняя европейская цена за алкогольный набор  — это €100, то в Италии такой же набор напитков стоит всего €84. Германия — €87, Австрия — €90, Испания — €91. Южные и центральные страны Европы уверенно держат планку “доступного бокала”.

А вот север — совсем другая история. В Исландии тот же набор напитков, который в Европе стоит €100, оценивается в невероятные €285. В Норвегии — €226, в Финляндии — €210, в Турции — €203. Ирландия тоже почти догнала северян — €198. То есть туристы там фактически платят за алкоголь в два-три раза больше, чем жители южных стран ЕС.

Причина проста: акцизы. Северные государства поднимают налоги, чтобы ограничить потребление и снизить вред от алкоголя. В результате значительная часть цены — это именно налог. Для сравнения: в Финляндии, Турции и Норвегии налог может составлять почти 40% стоимости пива и более половины цены крепких напитков. В Италии и Испании налог практически незаметен — отсюда и разница.

Доходы населения здесь не учитываются — статистика сравнивает только сами цены. Поэтому дешёвая страна в рейтинге не всегда значит, что алкоголь там “очень доступен” для местных. Но для туриста это всё равно хорошая ориентация.

Итог прост:
Хотите тост за красоту жизни — летите на юг.
Хотите тост за финансовую дисциплину — тогда на север.

И небольшое уточнение: речь идёт не о реальном чеке “на €200”, а о так называемой “алкогольной корзине” Eurostat — условном наборе вина, пива и крепкого алкоголя в магазинах. Если такая корзина стоит €100 в среднем по ЕС, то на севере она автоматически превращается в €200–€285. В барах цены могут быть другими, но разница между странами остаётся такой же впечатляющей.

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Животные 19:29

Животные 0 комментариев

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура 0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

Важно 18:24

Важно 0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные 0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир 0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

