В Италию — пить? Эксперты назвали страны, где можно выпить и не разориться!

Самая приятная новость — Италия официально стала самым выгодным местом для тех, кто любит бокал вина или пива без удара по кошельку. Если средняя европейская цена за алкогольный набор — это €100, то в Италии такой же набор напитков стоит всего €84. Германия — €87, Австрия — €90, Испания — €91. Южные и центральные страны Европы уверенно держат планку “доступного бокала”.

А вот север — совсем другая история. В Исландии тот же набор напитков, который в Европе стоит €100, оценивается в невероятные €285. В Норвегии — €226, в Финляндии — €210, в Турции — €203. Ирландия тоже почти догнала северян — €198. То есть туристы там фактически платят за алкоголь в два-три раза больше, чем жители южных стран ЕС.

Причина проста: акцизы. Северные государства поднимают налоги, чтобы ограничить потребление и снизить вред от алкоголя. В результате значительная часть цены — это именно налог. Для сравнения: в Финляндии, Турции и Норвегии налог может составлять почти 40% стоимости пива и более половины цены крепких напитков. В Италии и Испании налог практически незаметен — отсюда и разница.

Доходы населения здесь не учитываются — статистика сравнивает только сами цены. Поэтому дешёвая страна в рейтинге не всегда значит, что алкоголь там “очень доступен” для местных. Но для туриста это всё равно хорошая ориентация.

Итог прост:

Хотите тост за красоту жизни — летите на юг.

Хотите тост за финансовую дисциплину — тогда на север.

И небольшое уточнение: речь идёт не о реальном чеке “на €200”, а о так называемой “алкогольной корзине” Eurostat — условном наборе вина, пива и крепкого алкоголя в магазинах. Если такая корзина стоит €100 в среднем по ЕС, то на севере она автоматически превращается в €200–€285. В барах цены могут быть другими, но разница между странами остаётся такой же впечатляющей.