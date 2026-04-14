В Германии отменены сотни авиарейсов из-за забастовки работников «Lufthansa»

Пилоты «Lufthansa», а также подразделений «Lufthansa Cargo» и «Lufthansa CityLine» начали забастовку в понедельник вскоре после полуночи, и она продлится 48 часов. Забастовка пилотов, организованная профсоюзом VC, связана с разногласиями по поводу заработной платы и пенсий.

В понедельник и вторник в аэропорту Франкфурта было отменено более 1100 прилетающих и вылетающих рейсов, а в Мюнхене — 710 рейсов.

Между тем пилоты немецкой бюджетной авиакомпании «Eurowings» планируют сегодня возобновить работу.

Ожидается, что за забастовкой пилотов последует забастовка бортпроводников. Профсоюз UFO в понедельник заявил, что бортпроводники самолетов «Lufthansa» готовятся к забастовке в среду и четверг, которая станет уже пятой забастовкой сотрудников «Lufthansa» в этом году.

Руководитель отдела кадров «Lufthansa» Михаэль Нигеман в понедельник предупредил профсоюзы не продолжать конфронтационный курс, указав, что каждый день протестных акций ослабляет авиакомпанию.

В аэропорту Риги агентству LETA сообщили, что со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля, отменены рейсы «Lufthansa» по маршруту Франкфурт-Рига, которые в указанные дни должны были вылететь из Франкфурта около 10:10, а также обратный рейс по маршруту Рига-Франкфурт, который должен был вылететь из Риги около 14:00.

Также со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля, отменены рейсы «Lufthansa» по маршруту Франкфурт-Рига, которые должны были вылететь из Франкфурта в указанные дни около 20:00, а также рейс Рига-Франкфурт, который должен был вылететь из Риги в указанные дни около 7:00.