В Евросоюзе запрещено торговать мясным фаршем на развес? ПВС опровергает слухи

В частности, пользователь соцсети "Х" с ником Marināde пишет: "Давно не чувствовала себя такой защищенной, как только что, когда продавщица в Rimi мне сказала: мясо мы больше не мелем, запрет, какие-то европейские правила запрещают торговать развесным фаршем".

Редакция Jauns.lv обратилась в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) с просьбой ответить, действительно ли вступили в силу новые регламенты ЕС, запрещающие торговать мясным фаршем.

И получила следующий комментарий: "Как мы выяснили у профессиональных отраслевых экспертов, на данный момент нет таких изменений в законодательстве, по которым нельзя было бы молоть мясо в присутствии потребителя. Предполагаем, что каждый торговец/предприятие определяет порядок, будет ли он/оно молоть мясо в присутствии потребителя".

А комментаторы высказали свои версии, почему автору поста не удалось купить свежий мясной фарш:

- Правила ПВС и нормы гигиены есть везде, их надо нормально соблюдать. А то, что нельзя торговать свежемолотым фаршем, - выдумка. Нет такого регламента и не будет. У мяса есть своя температура + нормы гигиены, молоть мясо - это способ подачи. Тетя просто чистила мясорубку и не хотела больше ничего там делать.

- В выбранном и размолотом на месте куске мяса не может быть ничего плохого. А вот поднос с фаршем в витрине вызывает подозрения. Недобросовестный торговец туда может намолоть всего "неходового".

- Скорее всего, продавщица врет. Им лень возиться с мясорубкой - чистить, разбирать, собирать... Иногда вообще накрывают и говорят, что не работает. Rimi, как на самом деле?

- Эти мясорубки в Rimi начали убирать еще в начале прошлого года. Ну подумай, свинина - 3,90, например, а свиной фарш - 5 или сколько там за кг. Я выбираю кусок мяса и прошу в магазине намолоть фарша, не покупаю их дорогой фарш. Просто бизнес.

- В других местах похоже. Только некоторые поумнее: показывают на прилавках полуразобранную мясорубку и говорят: сломалось, ждем мастера. Молоть мясо - это занимает много времени, пока мелешь, торговать невозможно...

- В Rimi минимум год уже не мелют по требованию (когда выбираешь кусок окорока и мелют на месте), а уже размолотое (неизвестно с каким составом) - без проблем.

- Прочитала все это многообразие ответов и не понимаю, почему у каждого свой опыт. Регулярно просим смолоть выбранный нами шмат мяса в Rimi и никогда не получали отказа. В последний раз две недели назад нам смололи кило окорока.

- Развесного фарша в самом деле очень мало осталось.

- Покупать мясной фарш в Rimi и других супермаркетах - это мазохизм и неуважение к своему организму. Только на рынке, выбранные самолично кусочки, которые мелют сразу, или дома на мясорубке, собственноручно.

- Нет всеобщего запрета на торговлю развесным фаршем, но есть строгие правила, которые ее усложняют и удорожают для магазинов. Многие магазины предпочитают продавать только фасованный мясной фарш, так как это проще и вернее соответствует нормативным актам.

- Логично, что не запрещено. Но есть правила - и хорошо, что так. Если магазин не хочет возиться, это выбор магазина. ЕС ни при чем.

- Надо из кладовки достать старую добрую мясорубочку. Пыль можно смахнуть. У домашнего фаршика совсем другой вкус! Правда.

- Вот только почему-то мясо мелют и в Maxima, и в магазинах Lats.

- Не волнуйся, недалеко уже до налога на мясо, а потом кредиты на CO2, и это будет означать, что после отопления, электричества и топлива тебе уже не хватит кредитов, чтобы вообще купить мяска. Ты будешь защищена, твой кошелек, и матушка-земля. Ура, вперед, в свободную Европу!!!