Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 15. Июля Завтра: Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks
Доступность

В Евросоюзе запрещено торговать мясным фаршем на развес? ПВС опровергает слухи

Редакция PRESS 14 июля, 2025 07:35

Новости Латвии 0 комментариев

Центральный рынок, март 2025

В соцсетях была озвучена довольно странная информация о том, что якобы европейские правила запрещают торговать развесным мясным фаршем. Редакция Jauns.lv выяснила, правда это или нет.

В частности, пользователь соцсети "Х" с ником Marināde пишет: "Давно не чувствовала себя такой защищенной, как только что, когда продавщица в Rimi мне сказала: мясо мы больше не мелем, запрет, какие-то европейские правила запрещают торговать развесным фаршем".

Редакция Jauns.lv обратилась в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС) с просьбой ответить, действительно ли вступили в силу новые регламенты ЕС, запрещающие торговать мясным фаршем.

И получила следующий комментарий: "Как мы выяснили у профессиональных отраслевых экспертов, на данный момент нет таких изменений в законодательстве, по которым нельзя было бы молоть мясо в присутствии потребителя. Предполагаем, что каждый торговец/предприятие определяет порядок, будет ли он/оно молоть мясо в присутствии потребителя".

А комментаторы высказали свои версии, почему автору поста не удалось купить свежий мясной фарш:

- Правила ПВС и нормы гигиены есть везде, их надо нормально соблюдать. А то, что нельзя торговать свежемолотым фаршем, - выдумка. Нет такого регламента и не будет. У мяса есть своя температура + нормы гигиены, молоть мясо - это способ подачи. Тетя просто чистила мясорубку и не хотела больше ничего там делать.

- В выбранном и размолотом на месте куске мяса не может быть ничего плохого. А вот поднос с фаршем в витрине вызывает подозрения. Недобросовестный торговец туда может намолоть всего "неходового".

- Скорее всего, продавщица врет. Им лень возиться с мясорубкой - чистить, разбирать, собирать... Иногда вообще накрывают и говорят, что не работает. Rimi, как на самом деле?

- Эти мясорубки в Rimi начали убирать еще в начале прошлого года. Ну подумай, свинина - 3,90, например, а свиной фарш - 5 или сколько там за кг. Я выбираю кусок мяса и прошу в магазине намолоть фарша, не покупаю их дорогой фарш. Просто бизнес.

- В других местах похоже. Только некоторые поумнее: показывают на прилавках полуразобранную мясорубку и говорят: сломалось, ждем мастера. Молоть мясо - это занимает много времени, пока мелешь, торговать невозможно...

- В Rimi минимум год уже не мелют по требованию (когда выбираешь кусок окорока и мелют на месте), а уже размолотое (неизвестно с каким составом) - без проблем.

- Прочитала все это многообразие ответов и не понимаю, почему у каждого свой опыт. Регулярно просим смолоть выбранный нами шмат мяса в Rimi и никогда не получали отказа. В последний раз две недели назад нам смололи кило окорока.

- Развесного фарша в самом деле очень мало осталось.

- Покупать мясной фарш в Rimi и других супермаркетах - это мазохизм и неуважение к своему организму. Только на рынке, выбранные самолично кусочки, которые мелют сразу, или дома на мясорубке, собственноручно.

- Нет всеобщего запрета на торговлю развесным фаршем, но есть строгие правила, которые ее усложняют и удорожают для магазинов. Многие магазины предпочитают продавать только фасованный мясной фарш, так как это проще и вернее соответствует нормативным актам.

- Логично, что не запрещено. Но есть правила - и хорошо, что так. Если магазин не хочет возиться, это выбор магазина. ЕС ни при чем.

- Надо из кладовки достать старую добрую мясорубочку. Пыль можно смахнуть. У домашнего фаршика совсем другой вкус! Правда.

- Вот только почему-то мясо мелют и в Maxima, и в магазинах Lats.

- Не волнуйся, недалеко уже до налога на мясо, а потом кредиты на CO2, и это будет означать, что после отопления, электричества и топлива тебе уже не хватит кредитов, чтобы вообще купить мяска. Ты будешь защищена, твой кошелек, и матушка-земля. Ура, вперед, в свободную Европу!!!

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 11 реакций
Комментарии (0) 11 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 05:00 15.07.2025
Дело писателей. Акунина приговорили, Быков — в розыске
Bitnews.lv 4 часа назад
Будем пить по-новому! Уже через 2 недели
Bitnews.lv 12 часов назад
Германия: минималка вырастет
Sfera.lv 12 часов назад
Дом Москвы снова не нашли кому продать — здание на Марияс не заинтересовало никого
Bitnews.lv 13 часов назад
Liepājas autobusu parks отменил 11 рейсов из-за нехватки водителей
Bitnews.lv 13 часов назад
Европа: ответ на тарифный удар Трампа
Sfera.lv 14 часов назад
Дизелёк нынче не дёшев…
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: покупателей алкоголя ждут сюрпризы
Sfera.lv 15 часов назад

Россиянин получил 15 лет за зверское убийство девушки, пошёл на войну, и вот ему вручают грамоту «за защиту страны»

Мир 21:34

Мир 0 комментариев

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Читать
Загрузка

Организаторы: Праздник песни и танца школьной молодежи прошёл успешно

Важно 21:26

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами.

Читать

Неужели конец? Орбан правит Венгрией 15 лет, и вот сейчас его власть зашаталась

Важно 21:21

Важно 0 комментариев

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

У венгров есть поговорка Visszanyal a fagyi, что можно перевести как «мороженое лижет в ответ». Это значит — будь осторожен, то, что ты с удовольствием поглощаешь, может в итоге поглотить тебя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении как минимум двух десятилетий усердно атакует либеральное мировоззрение, превращая страну в то, что он сам называл «нелиберальной демократией» и «нацией христианской свободы».

Читать

Пьяный солдат латвийской армии на машине врезался в дом

ЧП и криминал 20:24

ЧП и криминал 0 комментариев

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

В минувшую субботу военнослужащий Национальных вооружённых сил (НВС) Латвии в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения (2,7 промилле) врезался в фасад здания в Алуксне, подтвердили агентству LETA в НВС.

Читать

«Преступная русификация»: Ланга услышала пару русских слов на Празднике песни. И началось…

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

XIII Праздник песни и танца школьной молодежи прошел успешно, считают организаторы, особо отмечая эффективное сотрудничество между всеми сторонами. Однако, не все понравилось депутату Рижской думы Лиане Ланге. В одной из песен она моментально засекла использование русского языка. И началось...

Читать

Безопасность и покой: по сходной цене продают места в бомбоубежище в центре Риги

Новости Латвии 20:01

Новости Латвии 0 комментариев

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

На фоне усиливающейся нестабильности в мире в Латвии на рынке недвижимости появляются нестандартные предложения. В самом центре Риги в продажу поступили спальные места в полностью оборудованном и сертифицированном бомбоубежище, готовом к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

Читать

Трамп дал Путину 50 дней на соглашение по Украине

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия заключила соглашение о мире в Украине в течение 50 дней. В противном случае республиканец пригрозил вторичными тарифами против торговых партнеров РФ.

Читать