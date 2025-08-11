«В этом смысле США похожи на Россию»: Марис Зандерс о предстоящей встрече Трампа и Путина

В начале прошлой недели американские чиновники заявили, что введут дополнительные тарифы на Индию. Это будет сделано потому, что Индия является важным покупателем российской нефти и обеспечивает Кремлю доходы, которые он использует для агрессии против Украины. В сочетании с десятидневным ультиматумом такие действия в отношении Индии побудили экспертов заявить, что на этот раз Трамп решил оказать серьезное давление на Путина.

Прошло несколько дней, и оказалось, что 15 августа запланирована встреча Трампа и Путина – без участия президента Украины Владимира Зеленского. В то же время вторичные санкции против стран, которые продолжают активно торговать с Россией, не будут введены. То, что еще в июле выглядело как более жесткая поддержка США Украины, теперь скорее сигнализирует о желании американцев договориться с Кремлем по Украине без участия самой Украины в переговорах. Конечно, можно утверждать, что у Трампа и Путина есть и другие темы для обсуждения, но это маловероятно.

Если так, то почему на встречу в Аляску не приглашен Зеленский? Очевидно, Трамп предложит Путину компромисс, на который Зеленский не сможет согласиться. Человек, который считает себя величайшим государственным деятелем мира, по крайней мере, за последние сто лет, не хочет рисковать тем, что представители Украины могут публично возразить против идей гениального лидера Дональда. Одна из них предусматривает, что Украина выведет войска из тех районов Луганска и Донецка, которые Россия пока не смогла оккупировать. Ясно, что присутствие президента Украины на таких переговорах совершенно излишне. На столь наглое требование даже измученная войной страна была бы вынуждена отреагировать.

То, что Украину толкают в сторону абсолютно несправедливого компромисса, достойного сожаления. Однако, возможно, еще хуже то, что лидер США, по-видимому, считает, что Путин выполнит свою часть компромисса (воздержание от дальнейших нападений). Хотя бы в этом году. А Дональд сможет получить желанную Нобелевскую премию мира. После чего Кремлю будет предоставлена свобода действий.

Трамп и большая часть американского общества неадекватно оценивают свое влияние на мир. «Если мы так сказали, значит так и будет». В качестве примера можно привести действительно элегантный ход США – перед встречей с Путиным Трамп добился того, что в Вашингтоне Армения и Азербайджан заключили мир. Россия традиционно считает Закавказье зоной своего влияния, но теперь США говорят России: теперь это зона нашего влияния. В дополнение к этому 8 августа Трамп объявляет, что Зангезурский коридор, проходящий по территории Армении, о котором Армения и Азербайджан не могли договориться, будет передан на 99 лет американской компании, которая создаст там «Трампов путь к международному миру и процветанию» («Trump Route for International Peace and Prosperity»).

Проблема заключается не столько в патологической амбициозности Трампа, сколько в том, что этот коридор находится прямо у носа Ирана. Иран, как и следовало ожидать, заявил, что не допустит реализации этого проекта. Неужели администрация Трампа действительно думает, что Иран будет терпеть, что вблизи его границ шныряют США и Израиль? Каким бы ослабленным он ни был, все закончится тем, что американцам придется разместить в коридоре силы безопасности, что противоречит обещаниям Трампа о том, что США больше не будут участвовать в «зарубежных авантюрах».

От конкретного к общему: проблема в том, что достигнутые США соглашения – справедливые или несправедливые – могут провалиться из-за того, что они основаны на игнорировании субъектности других игроков и очень упрощенном взгляде на мир. В этом смысле США похожи на Россию.

Москва думает, что может наступать на головы всем, кому захочет. Затем неожиданно Украина доказывает обратное. Оказывается, Азербайджан тоже не падает на колени. Вашингтон также считает себя центром мира, но оказывается, что Тедди Сэма боятся не только Китай, но и Бразилия. Правительство Израиля вежливо кланяется главе клана, слушая призывы Трампа к миру, но продолжает делать то, что считает необходимым. Точно так же Трампа водит за нос Аргентина, которая горячо поддерживает «антивокизм» Трампа и в то же время расширяет бизнес с Китаем.

Список можно продолжать, но в этом нет никакого злорадства. Как ни крути, США – наш союзник, и было бы гораздо лучше, если бы союзники не были столь самоуверенными и поверхностными. Из комментариев многих экспертов запомнилось восторженное утверждение, что Трамп одновременно играет на нескольких шахматных досках. Возможно, но кажется, что на всех он играет сам с собой.

Я, конечно, не могу предсказать, что произойдет 15 августа. Ясно одно: если Трамп решит поверить обещаниям Путина, а не усилить давление на Россию, то Путин его обманет. В новую историю 15 августа не войдет как день, когда была остановлена самая кровопролитная война в послевоенной Европе".