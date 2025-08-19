Глава PTA Раймо Хейнам пояснил: запрет касается исключительно посторонних лиц — фермеры, обслуживающий персонал и местные жители могут продолжать движение к домам и на работу. Цель — не допустить, чтобы люди случайно перенесли вирус, если у них был перед этим контакт с дикой фауной. Нарушителей запрета ожидает вмешательство полиции.

Ограничения действуют вокруг хозяйств с поголовьем более 10 тысяч свиней, включая фермы в Пылвамаа, Вильяндимаа, Йыгева, Харьюмаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Ляэнемаа. В PTA уточнили, что введение ограничений заняли больше времени, чем предполагалось, — из-за согласований с владельцами участков, подготовки карт, уведомлений, вывесок и других организационных действий.

Гендиректор Atria Eesti Меелис Лаанде подчеркнул: «Ситуация критическая. Чума распространяется через объекты, где присутствуют дикие кабаны. Человеческий фактор — основной путь передачи». По его словам, на втором этапе ограничения будут введены вокруг хозяйств в Паламуcе, Теедле и Кууле.

Эстония фактически создаёт санитарные буферы вокруг крупных свиноферм. Это уже второй уровень защиты после стандартных ветеринарных запретов. Такие меры становятся обязательными в условиях постепенного расширения зоны поражения вирусом.

Ситуация в свиноводческой отрасли Эстонии более чем серьезная. Две недели назад АЧС была выявлена на ферме Нурме в Вильяндиском уезде, на которой содержится 4500 свиней. 13 августа стало известно о случаях АЧС на свинофермах в Тартуском и Пыльваском уездах, где содержалось около 2000 животных и 6700 свиней соответственно. Вспышки произошли несмотря на выполнение владельцами ветеринарных запретов.