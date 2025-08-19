Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

В Эстонии закрыли доступ к 10 свиноводческим хозяйствам из-за африканской чумы свиней (1)

Редакция PRESS 19 августа, 2025 21:10

Бизнес 1 комментариев

LETA

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент Эстонии (PTA) ввел запрет на пребывание вблизи десяти ключевых свиноводческих хозяйств и вокруг них с целью сдержать распространение африканской чумы свиней (АЧС). Ограничения, вступившие в силу 19 августа в 21:00, будут действовать месяц или до отмены распоряжения.

Глава PTA Раймо Хейнам пояснил: запрет касается исключительно посторонних лиц — фермеры, обслуживающий персонал и местные жители могут продолжать движение к домам и на работу. Цель — не допустить, чтобы люди случайно перенесли вирус, если у них был перед этим контакт с дикой фауной. Нарушителей запрета ожидает вмешательство полиции.

Ограничения действуют вокруг хозяйств с поголовьем более 10 тысяч свиней, включая фермы в Пылвамаа, Вильяндимаа, Йыгева, Харьюмаа, Тартумаа, Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Ляэнемаа. В PTA уточнили, что введение ограничений заняли больше времени, чем предполагалось, — из-за согласований с владельцами участков, подготовки карт, уведомлений, вывесок и других организационных действий.

Гендиректор Atria Eesti Меелис Лаанде подчеркнул: «Ситуация критическая. Чума распространяется через объекты, где присутствуют дикие кабаны. Человеческий фактор — основной путь передачи». По его словам, на втором этапе ограничения будут введены вокруг хозяйств в Паламуcе, Теедле и Кууле.

Эстония фактически создаёт санитарные буферы вокруг крупных свиноферм. Это уже второй уровень защиты после стандартных ветеринарных запретов. Такие меры становятся обязательными в условиях постепенного расширения зоны поражения вирусом.

Ситуация в свиноводческой отрасли Эстонии более чем серьезная.  Две недели назад АЧС была выявлена на ферме Нурме в Вильяндиском уезде, на которой содержится 4500 свиней. 13 августа стало известно о случаях АЧС на свинофермах в Тартуском и Пыльваском уездах, где содержалось около 2000 животных и 6700 свиней соответственно. Вспышки произошли несмотря на выполнение владельцами ветеринарных запретов. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 26 реакций
Комментарии (1) 26 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать