Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Редакция PRESS 9 января, 2026 16:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Новый год без оглушительных взрывов может стать реальностью для всё большего числа европейцев. Нидерланды, как ожидается, присоединятся к Ирландии и запретят большую часть потребительских фейерверков уже до конца 2026 года.

Повод — не абстрактная забота об экологии, а жёсткая статистика. В минувшие новогодние праздники в стране зафиксировали более 1 200 травм, около третьи пострадавших оказались в больницах, два человека погибли. Пожарные получили 4 286 вызовов, а под Амстердамом сгорела церковь XIX века.

«Уровень разрушений просто невероятный», — говорят врачи скорой помощи. По их словам, речь идёт не только о незаконных «самодельных бомбах», но и о вполне легальных салютах, которые всё равно остаются опасными.

Критики фейерверков подчёркивают: нагрузка на экстренные службы в новогоднюю ночь стала настолько высокой, что пожарных и медиков приходится защищать от нападений. В этом году спасателей в Нидерландах закидывали фейерверками, и в некоторых районах им потребовалась помощь полиции.

Если запрет вступит в силу, Нидерланды станут второй страной ЕС после Ирландии, где личные фейерверки окажутся под запретом. И дискуссия быстро выходит за пределы одной страны.

В Германии, где каждый год фиксируются смертельные случаи из-за салютов, за запрет частных фейерверков всё активнее выступают врачи, экологи и полицейские профсоюзы. В Финляндии гражданская инициатива о запрете салютов собрала 50 000 подписей за несколько дней, а опросы показывают: 70% финнов поддерживают ограничения, 25% — полный запрет.

Интересная деталь — разница по полу. Полный запрет поддерживают 31% женщин и лишь 19% мужчин, тогда как треть мужчин не хотела бы никаких ограничений вообще.

Часть городов уже ищет альтернативы. Афины и Никосия встречали Новый год световыми и дрон-шоу, без громких взрывов и дыма. В Брюсселе, несмотря на запрет, фейерверки всё же запускали, и экстренные службы снова оказались под ударом.

Противники запрета опасаются, что люди просто поедут за салютами в соседние страны — Германию или Бельгию. Но сторонники жёстких мер отвечают: общество уже платит слишком высокую цену — травмами, пожарами и загрязнением воздуха.

Пока общеевропейский запрет выглядит далёкой перспективой, но в Брюсселе уже признали: действующие правила по пиротехнике имеют серьёзные пробелы в безопасности и экологии.

Главный вопрос теперь не в том, нужны ли фейерверки, а в том, какой ценой Европа готова встречать Новый год.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией
Важно

Поддерживать Венесуэлу = поддерживать Россию: юные Нацблоковцы шокированы публичной акцией

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике
Важно

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас
Важно

Страшнее, чем можно себе представить: появилось видео взрыва на Баускас

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сколько стоит гренландец? «От 10 000 до 100 000 долларов»: США обсуждают подкуп

Важно 16:39

Важно 0 комментариев

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает возможность прямых выплат жителям Гренландия в рамках сценариев, связанных с потенциальным присоединением острова к Соединенным Штатам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждениями.

Читать

19 тысяч за вековой дуб. Экс-глава стройуправления Марупе оштрафована

Новости Латвии 16:24

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Рижский районный суд признал бывшую главу строительного управления Марупеского края Айду Скалбергу виновной и назначил ей денежный штраф в размере 7800 евро, а также обязал выплатить государству компенсацию за ущерб окружающей среде в размере 11 008 евро. Дело связано с выдачей разрешения на строительство рядного дома в Марупе рядом с охраняемым вековым дубом, который впоследствии был срублен.

Читать

В Риге открыли новый променад на улице Мукусалас

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Открытый в пятницу променад на улице Мукусалас обеспечит долговечность одной из ключевых транспортных артерий Риги, заявил вице-мэр столицы Вилнис Кирсис. По его словам, проект стал выгодой для жителей города, городской среды и транспортной инфраструктуры.

Читать

Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

Мир 15:53

Мир 0 комментариев

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

В декабре российские нефтяные компании были вынуждены существенно сократить добычу на фоне санкций администрации Дональд Трамп, которые осложнили продажи нефти ключевым покупателям Кремля - Индии и Китаю. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, засекреченной правительством России с 2022 года.

Читать

Трамп готов ввести новые «адские» санкции против России

Важно 15:46

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает двухпартийный законопроект Конгресса о санкциях против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News в четверг, 8 января.

Читать

Что даст жителям возможный выход Rīgas namu pārvaldnieks на биржу?

Новости Латвии 15:35

Новости Латвии 0 комментариев

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

В Rīgas namu pārvaldnieks прокомментировали обсуждения о возможном выходе предприятия на биржу. Поводом стали разговоры о том, что самоуправление рассматривает изменение своего участия в компании.

Читать