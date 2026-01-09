В ЕС хотят запретить салюты: Нидерланды готовы нажать на стоп

Повод — не абстрактная забота об экологии, а жёсткая статистика. В минувшие новогодние праздники в стране зафиксировали более 1 200 травм, около третьи пострадавших оказались в больницах, два человека погибли. Пожарные получили 4 286 вызовов, а под Амстердамом сгорела церковь XIX века.

«Уровень разрушений просто невероятный», — говорят врачи скорой помощи. По их словам, речь идёт не только о незаконных «самодельных бомбах», но и о вполне легальных салютах, которые всё равно остаются опасными.

Критики фейерверков подчёркивают: нагрузка на экстренные службы в новогоднюю ночь стала настолько высокой, что пожарных и медиков приходится защищать от нападений. В этом году спасателей в Нидерландах закидывали фейерверками, и в некоторых районах им потребовалась помощь полиции.

Если запрет вступит в силу, Нидерланды станут второй страной ЕС после Ирландии, где личные фейерверки окажутся под запретом. И дискуссия быстро выходит за пределы одной страны.

В Германии, где каждый год фиксируются смертельные случаи из-за салютов, за запрет частных фейерверков всё активнее выступают врачи, экологи и полицейские профсоюзы. В Финляндии гражданская инициатива о запрете салютов собрала 50 000 подписей за несколько дней, а опросы показывают: 70% финнов поддерживают ограничения, 25% — полный запрет.

Интересная деталь — разница по полу. Полный запрет поддерживают 31% женщин и лишь 19% мужчин, тогда как треть мужчин не хотела бы никаких ограничений вообще.

Часть городов уже ищет альтернативы. Афины и Никосия встречали Новый год световыми и дрон-шоу, без громких взрывов и дыма. В Брюсселе, несмотря на запрет, фейерверки всё же запускали, и экстренные службы снова оказались под ударом.

Противники запрета опасаются, что люди просто поедут за салютами в соседние страны — Германию или Бельгию. Но сторонники жёстких мер отвечают: общество уже платит слишком высокую цену — травмами, пожарами и загрязнением воздуха.

Пока общеевропейский запрет выглядит далёкой перспективой, но в Брюсселе уже признали: действующие правила по пиротехнике имеют серьёзные пробелы в безопасности и экологии.

Главный вопрос теперь не в том, нужны ли фейерверки, а в том, какой ценой Европа готова встречать Новый год.