В ЕС быстро растет число стран-членов, где электронные счета-фактуры обязательны к использованию

К пионеру внедрения э-счетов в ЕС, Италии, в этом году полноценно присоединяются несколько стран. В Хорватии с 1 января счета должны готовиться в электронном виде всеми коммерсантами, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС. В Польше с 1 февраля э-счета стали обязательными для крупных компаний, а в апреле к ним присоединились все остальные. Во Франции с 1 сентября все плательщики НДС должны быть в состоянии принимать электронные счета, а крупные и средние предприятия должны как выставлять их, так и иметь возможность готовить электронные отчеты.

В Греции, где оборот э-счетов уже действовал как с государственными бюджетными учреждениями, так и во взаимных расчетах коммерсантов, с февраля установлены дополнительные требования к выставлению счетов-фактур, основанные на порогах дохода. Требования будут ужесточены и в Германии со следующего года, где обязательное получение структурированных электронных счетов в государственном управлении действует с января 2025 года. Теперь это требование будет распространяться и на частный сектор.

В Эстонии, Литве, Финляндии и Испании электронные счета являются обязательными для всех сделок с государственным сектором, а в Эстонии предприятия имеют право требовать э-счет от другого предприятия, однако обязательный оборот вводится постепенно. В Швеции электронные счета в государственном управлении являются само собой разумеющимся делом уже много лет, используя сеть Peppol.

Изначально предполагалось, что в Латвии оборот электронных счетов для всех коммерсантов также станет обязательным с этого года, и таким образом мы присоединимся к передовикам ЕС во внедрении э-счетов. Однако из-за существенных вызовов переходный период был продлен до 1 января 2028 года. Следовательно, в настоящее время электронные счета обязаны выставлять только те предприятия, которые сотрудничают с государственными бюджетными учреждениями. Это требование вступило в силу 1 января 2025 года, и с тех пор бюджетные учреждения принимают только документ, который подготовлен, отправлен и получен в структурированном электронном формате, может быть автоматически обработан и соответствует стандарту ЕС LVS EN 16931-1:2017.

«Всеобъемлющая реформа НДС в масштабе ЕС знаменует собой фундаментальный поворотный пункт как в налоговом управлении, так и в операциях предпринимательской деятельности по всему Европейскому Союзу. В соответствии с директивой ViDA, начиная с 1 июля 2030 года, в трансграничных сделках между предприятиями стран-членов будет обязательным использование структурированных электронных счетов. Это означает, что прежние счета в формате PDF или на бумаге больше не будут считаться достаточными. Кроме того, наряду с внедрением э-счетов в трансграничных сделках, всем странам-членам придется внедрить системы цифровой отчетности о сделках (Digital Reporting Requirements, или DRR), которые позволят налоговым органам получать существенную информацию о сделках почти в реальном времени. Таким образом, как экспортерам, так и импортерам, а также остальным компаниям необходимо своевременно начать готовиться к новым требованиям и внедрять соответствующие решения. Пользователям систем бухгалтерского учета и бизнес-управления Jumis по этим вопросам не стоит беспокоиться, поскольку в наши компьютерные программы заблаговременно встраиваются все новейшие требования законодательства», — подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш, добавляя, что в бухгалтерской системе Jumis структурированный электронный счет можно подготовить и обработать уже с осени 2021 года

Прогнозируется, что с внедрением всеобъемлющего оборота э-счетов в ЕС радикально сократится разрыв по НДС. В отчете «VAT Gap Report 2025» подчеркивается, что разрыв по НДС в масштабе всего ЕС в 2023 году был на 1,6% меньше, чем в 2019 году. Он, однако, по-прежнему относительно высок и достигает 9,5%. Это означает, что странам-членам не удалось взыскать почти десятую часть всех доходов от НДС, которые должны были поступить в казну, если бы все коммерсанты добросовестно уплачивали налог. Электронные счета-фактуры уменьшат возможность уклонения от уплаты НДС, а это означает, что при лучшем сценарии бюджеты стран в среднем будут почти на десятую часть больше, чем до сих пор. В случае Латвии это будет около 5%, поскольку за четыре года разрыв по НДС уже удалось сократить с 10,1% в 2019 году до 5,4% в 2023 году. У литовцев потенциальный рост бюджета составит даже 15,1%, а у эстонцев — 10,3%.