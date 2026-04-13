Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

В ЕС быстро растет число стран-членов, где электронные счета-фактуры обязательны к использованию

Редакция PRESS 13 апреля, 2026 12:32

Важно 0 комментариев

В этом году в Европейском Союзе (ЕС) происходит значительный поворотный момент во внедрении оборота э-счетов: большая группа стран-членов переходит от добровольного использования электронных счето к обязательному. Если до сих пор э-счета в основном использовались в государственном управлении или в сотрудничестве коммерсантов с государственными бюджетными учреждениями, то с этого года во все большем числе стран вступает в силу требование для частных предприятий выставлять друг другу машиночитаемые счета. В соответствии с инициативой «НДС в цифровую эпоху» (VAT in the Digital Age, или ViDA), внедрение цифрового решения необходимо для искоренения мошенничества с НДС, более эффективного администрирования налогов и адаптации системы НДС к цифровой экономике.

К пионеру внедрения э-счетов в ЕС, Италии, в этом году полноценно присоединяются несколько стран. В Хорватии с 1 января счета должны готовиться в электронном виде всеми коммерсантами, зарегистрированными в качестве плательщиков НДС. В Польше с 1 февраля э-счета стали обязательными для крупных компаний, а в апреле к ним присоединились все остальные. Во Франции с 1 сентября все плательщики НДС должны быть в состоянии принимать электронные счета, а крупные и средние предприятия должны как выставлять их, так и иметь возможность готовить электронные отчеты.

В Греции, где оборот э-счетов уже действовал как с государственными бюджетными учреждениями, так и во взаимных расчетах коммерсантов, с февраля установлены дополнительные требования к выставлению счетов-фактур, основанные на порогах дохода. Требования будут ужесточены и в Германии со следующего года, где обязательное получение структурированных электронных счетов в государственном управлении действует с января 2025 года. Теперь это требование будет распространяться и на частный сектор.

В Эстонии, Литве, Финляндии и Испании электронные счета являются обязательными для всех сделок с государственным сектором, а в Эстонии предприятия имеют право требовать э-счет от другого предприятия, однако обязательный оборот вводится постепенно. В Швеции электронные счета в государственном управлении являются само собой разумеющимся делом уже много лет, используя сеть Peppol.

Изначально предполагалось, что в Латвии оборот электронных счетов для всех коммерсантов также станет обязательным с этого года, и таким образом мы присоединимся к передовикам ЕС во внедрении э-счетов. Однако из-за существенных вызовов переходный период был продлен до 1 января 2028 года. Следовательно, в настоящее время электронные счета обязаны выставлять только те предприятия, которые сотрудничают с государственными бюджетными учреждениями. Это требование вступило в силу 1 января 2025 года, и с тех пор бюджетные учреждения принимают только документ, который подготовлен, отправлен и получен в структурированном электронном формате, может быть автоматически обработан и соответствует стандарту ЕС LVS EN 16931-1:2017.

«Всеобъемлющая реформа НДС в масштабе ЕС знаменует собой фундаментальный поворотный пункт как в налоговом управлении, так и в операциях предпринимательской деятельности по всему Европейскому Союзу. В соответствии с директивой ViDA, начиная с 1 июля 2030 года, в трансграничных сделках между предприятиями стран-членов будет обязательным использование структурированных электронных счетов. Это означает, что прежние счета в формате PDF или на бумаге больше не будут считаться достаточными. Кроме того, наряду с внедрением э-счетов в трансграничных сделках, всем странам-членам придется внедрить системы цифровой отчетности о сделках (Digital Reporting Requirements, или DRR), которые позволят налоговым органам получать существенную информацию о сделках почти в реальном времени. Таким образом, как экспортерам, так и импортерам, а также остальным компаниям необходимо своевременно начать готовиться к новым требованиям и внедрять соответствующие решения. Пользователям систем бухгалтерского учета и бизнес-управления Jumis по этим вопросам не стоит беспокоиться, поскольку в наши компьютерные программы заблаговременно встраиваются все новейшие требования законодательства», — подчеркивает руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш, добавляя, что в бухгалтерской системе Jumis структурированный электронный счет можно подготовить и обработать уже с осени 2021 года

Прогнозируется, что с внедрением всеобъемлющего оборота э-счетов в ЕС радикально сократится разрыв по НДС. В отчете «VAT Gap Report 2025» подчеркивается, что разрыв по НДС в масштабе всего ЕС в 2023 году был на 1,6% меньше, чем в 2019 году. Он, однако, по-прежнему относительно высок и достигает 9,5%. Это означает, что странам-членам не удалось взыскать почти десятую часть всех доходов от НДС, которые должны были поступить в казну, если бы все коммерсанты добросовестно уплачивали налог. Электронные счета-фактуры уменьшат возможность уклонения от уплаты НДС, а это означает, что при лучшем сценарии бюджеты стран в среднем будут почти на десятую часть больше, чем до сих пор. В случае Латвии это будет около 5%, поскольку за четыре года разрыв по НДС уже удалось сократить с 10,1% в 2019 году до 5,4% в 2023 году. У литовцев потенциальный рост бюджета составит даже 15,1%, а у эстонцев — 10,3%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Важно

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Важно

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать