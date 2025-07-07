В электропоездах проблемы с регистрацией билетов; техника подводит — обращайтесь к кондуктору

"Проводились работы по улучшению систем по продаже билетов, чтобы обработка билетов шла быстрее. Эти улучшения позволят и в дальнейшем обеспечить более удобную и эффективную услугу для пассажиров - как при покупке, так и при регистрации билета.

После этих обновлений в отдельных случаях было констатировано, что проездные билеты невозможно зарегистрировать, используя билетный регистратор.

Так что в случаях, когда это невозможно, просим пассажиров регистрировать билеты у кондуктора в поезде", - поясняет представитель предприятия Сигита Паула.