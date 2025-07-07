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В электропоездах проблемы с регистрацией билетов; техника подводит — обращайтесь к кондуктору

© Lsm.lv 7 июля, 2025 08:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В электропоездах Škoda с начала недели из-за технических проблем пассажиры не могут зарегистрировать временные билеты на регистраторах. По наблюдениям Латвийского радио, проблемы есть во всех поездах, однако предприятие Pasažieru vilciens заявляет, что это лишь отдельные случаи, которые расследуются специалистами, сообщает LSM.LV.

"Проводились работы по улучшению систем по продаже билетов, чтобы обработка билетов шла быстрее. Эти улучшения позволят и в дальнейшем обеспечить более удобную и эффективную услугу для пассажиров - как при покупке, так и при регистрации билета.

После этих обновлений в отдельных случаях было констатировано, что проездные билеты невозможно зарегистрировать, используя билетный регистратор.

Так что в случаях, когда это невозможно, просим пассажиров регистрировать билеты у кондуктора в поезде", - поясняет представитель предприятия Сигита Паула.

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