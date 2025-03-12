В Даугавпилсе завершились проверки госязыка в школах: их не прошли 22 учителя…

«Всего на проверку было заявлено 610 педагогов, работающих с 1 по 9 классах, включая администрацию школ и вспомогательный персонал», — поделилась руководитель Управления образования Даугавпилса Марина Исупова.

По её словам, в одной школе проверка только началась, поэтому тесты ждут ещё 44 учителей. При этом 32 человека не участвовали в проверке из-за больничного.

Как рассказала Исупова, 12 человек уволились до начала проверок, 10 — после неудачной попытки пройти проверку. «Один человек отстранён от работы, у 11 открыт лист нетрудоспособности», — добавила она.

Среди этих сотрудников есть и вспомогательный персонал. «Вспомогательный персонал относится к педагогам, поэтому все они учитываются в общей статистике», — пояснила Исупова.