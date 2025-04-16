В Даугавпилсе завершено строительство нового центра управления катастрофами

Центр расположен на улице Сигулдас, 20, его площадь составляет 1424 квадратных метра. Агентство уже заключило договоры об обслуживании здания и начало процесс его передачи пользователям.

Уже совсем скоро в новых помещениях разместятся Государственная пожарно-спасательная служба и подразделение Центра здоровья и спорта Министерства внутренних дел. Сотрудники обеих служб планируют переехать в новые помещения в конце апреля.

Как отмечает ГАО, центр станет важным шагом в укреплении инфраструктуры гражданской обороны и общественной безопасности в регионе. Новый центр был необходим для более быстрого и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в Латгале, предоставления качественных услуг населению и повышения потенциала системы внутренней безопасности.

Строительные работы выполняло объединение подрядчиков "KUUM & PC", в которое вошли ООО "Pillar Contractor" и ООО "KUUM". Общие затраты на строительство составили 4,56 млн евро, включая налог на добавленную стоимость.