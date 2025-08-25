Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Британии прошли массовые акции протеста против мигрантов

Euronews 25 августа, 2025 10:46

Мир 0 комментариев

Акции протеста под лозунгом "Отменить систему предоставления убежища", организованные правыми политическими партиями, прошли в субботу в нескольких городах Британии, в том числе в Ливерпуле, Бристоле, Ньюкасле и Лондоне. По данным британских СМИ, задержаны 15 участников протестов после того, как группы противников размещения мигрантов и защитников этого решения вступили в драку.

В Ливерпуле манифестация против размещения чуть не столкнулась с активистами ультралевых движений в поддержку приема беженцев под эгидой организации Stand Up To Racism. Полиция оттесняла демонстрантов с акции протеста против системы предоставления убежища и сдерживала их оппонентов.

 

Вопрос размещения просителей убежища в Британии стала еще более сложной для правительства после того, как на этой неделе было вынесено знаковое решение суда по поводу отеля в Эппинге. В соответствии с ним размещение в нем просителей убежища было приостановлено. Это побудило противников еще актвнее бороться с отелями, используемыми в качестве жилья. На эти выходные намечены десятки акций протеста в разных городах Великобритании. Отстаивать свои права в суде намерены и другие общины после успеха в Эппинге.

Юридическое обязательство размещать просителей убежища

Этот вопрос находится в центре ожесточенных общественных дебатов о том, как контролировать нелегальную иммиграцию, которая наводнила страны Запада. Наплыва мигрантов связывают с поиском ими лучшей жизни, бегством из охваченных войной стран, бедности, регионов, пострадавших от изменения климата, или от политических преследований.

В Великобритании в центре внимания оказались мигранты, пересекающие Ла-Манш на перегруженных лодках, которыми управляют контрабандисты, и обострение напряженности вокруг размещения тысяч просителей убежища за государственный счет по всей стране.

По закону правительство обязано размещать просителей убежища. Использование гостиниц для этого не вставало столь остро до 2020 года, когда число просителей убежища резко возросло и тогдашнему консервативному правительству пришлось искать новые способы их приема.

В этом году число несанкционированных прибытий превысило 27 000, что почти на 50 % больше, чем в тот же период прошлого года, и опережает показатели 2022 года, когда на берег сошло рекордное число - 45 755 человек.

Согласно данным Министерства внутренних дел, опубликованным в четверг, число просителей убежища, размещенных в гостиницах, на конец июня составило чуть более 32 000 человек. Это на 8 % больше, чем 29 500 годом ранее, но гораздо ниже пикового показателя, превышающего 56 000 человек в сентябре 2023 года.

В общей сложности 111 084 человека подали прошение о предоставлении убежища за год до июня 2025 года, что является самым высоким показателем за любой 12-месячный период с начала ведения учета в 2001 году.

В мае Государственный контроль сообщил, что лица, временно проживающие в гостиницах, составляют 35% от общего числа людей, находящихся в местах предоставления убежища.

