В больнице Страдиня в субботу произошёл пожар; работа продолжается в обычном режиме

В посте говорится, что возгорание и задымление возникло в туннеле, соединяющем 21-й корпус и здание А1. На момент публикации пожар уже был устранён.

"На месте происшествия работает Государственная пожарно-спасательная служба, ситуация под контролем. Для волнения нет оснований - больница продолжает работу в обычном режиме, угрозы для пациентов и персонала нет", - сообщает медучреждение.

По информации ГПСС, в 22:42 в субботу поступил вызов на ул. Пилсоню в Риге, где в подвальном этаже новостройки медицинского объекта образовался пожар площадью 150 кв.м. Работа на месте происшествия завершилась до 3 часов ночи.

Непосредственной угрозы не было, но из соображений безопасности в соседнем здании шесть человек переместили в более удалённое помещение, а в одном из зданий провели проветривание.