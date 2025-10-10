В BNS новости на русском и английском языках теперь пишет ИИ

По словам главного редактора Postimees Прийта Хыбемяги, внедрение нейросети LLM позволило значительно увеличить объём переводных материалов и снизить нагрузку на журналистов.

«Сеть LLM очень мощная и самообучаемая. Она переводит всё подряд. Качество текстов высокое, но нужно ли столько новостей — решать не нам», — сказал бывший главный редактор русскоязычных новостей BNS Игорь Журьяри, проработавший в агентстве 30 лет.

С 9 октября русскоязычные новости создаются автоматически. Если 8 октября в разделе «Новости Эстонии» было 38 публикаций, то 9 октября — уже 56, хотя лента на русском заработала лишь с часу дня. 10 октября новости начали выходить с ночи, и к полудню их число достигло 50.

Хыбемяги заявил, что Postimees находится на одном уровне с ведущими медиадомами Европы: «Использование искусственного интеллекта станет крупнейшим вызовом для СМИ, но и ускорит развитие, повышая эффективность журналистов и информированность читателей».