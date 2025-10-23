Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Баварии полиция и армия устроили перестрелку на учениях (1)

Редакция PRESS 23 октября, 2025 16:57

Мир 1 комментариев

Баварская полиция по ошибке открыла огонь по участвовавшему в учениях солдату, приняв его за вооруженного преступника. Военнослужащий ранен. Целью учений было "углубление сотрудничества" военных с полицейскими.

Солдат бундесвера и полицейские вступили в перестрелку близ баварского города Эрдинг к северо-востоку от Мюнхена. Об этом сообщается на сайте полиции Баварии в среду, 22 октября.

По данным правоохранителей, вечером среды на пульт дежурного поступило сообщение о вооруженном мужчине близ Эрдинга. На место выехали крупные силы полиции. Из-за "неправильной интерпретации" событий произошла "перестрелка между бундесвером и полицией", говорится в сообщении.

Военные, вероятно, приняли полицейских за участников тренировки и начали стрелять своими холостыми патронами, а полиция, которая оказалась не в курсе учений, в ответ открыла настоящий огонь. Ранен один из военных, его госпитализировали с легким ранением. Место происшествия оцепили, туда прибыл полицейский вертолет.

Лишь позже выяснилось, что в Баварии проходили учения военной полиции Marshal Power 2025, а человек с оружием был военнослужащим. Раненый солдат был госпитализирован, но уже выписан. Никакой опасности для жителей не было, отметила полиция. К следствию подключилось земельное ведомство по уголовным делам Баварии. Бундесвер также сотрудничает со следствием.

В сообщении на сайте бундсвера сказано, что цель учений Marshal Power 2025 - "углубить сотрудничество с гражданскими партнерами" армии. В маневрах участвуют около 500 служащих военной полиции бундесвера, а также примерно 300 баварских полицейских, пожарных и спасателей. Учения проходят 22-29 октября на сельских дорогах и деревнях к северо-востоку от Мюнхена.

