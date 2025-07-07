В Балтийском море в районе острова Вилсанди попал в аварию вертолёт; всех, кто был на борту, спасли

Управление полиции и погранохраны Эстонии оповестили об аварии в 11:15, на место происшествия немедленно направили спасателей.

Газета Õhtuleht сообщила, что до места аварии первыми добрались волонтеры, которые посадили всех бывших на борту людей к себе на судно и доставили их в ближайший порт.

Вертолет Airbus Helicopters H130 принадлежал эстонскому предприятию SilberAuto.

По данным портала flightradar24.com, вертолет поднялся в воздух в 11:06 с острова Вилсанди и в 11:08 упал в море к северо-востоку от острова.

Согласно неофициальной информации, о которой сообщил портал nra.lv, на вертолете возвращались домой гости со свадьбы.

(Фото иллюстративное.)