В армию их! В Латвии нашлись 34 тысячи молодых бездельников

Тема бьёт сразу по нескольким слабым точкам страны - рынку труда, демографии и системе подготовки резерва. Логика предложения проста: если человек выпал и из образования, и из экономики, армия может стать местом, где он получит дисциплину, навыки и толчок к дальнейшей жизни.

Кулбергс с такой постановкой согласился. По его словам, в Латвии сейчас 34 000 молодых людей не учатся и не работают. «Это большое число, огромная цифра! Этих молодых людей нужно вовлекать в экономику или направлять на обучение», - заявил он.

Депутат считает, что такой шаг может быть полезным. Военная служба, по его мнению, даст этим молодым людям новые навыки и умения, а также, возможно, мотивацию продолжить образование.

Идея выглядит как попытка решить сразу две проблемы одним инструментом. Но она почти наверняка вызовет споры - одни увидят шанс вытащить молодых людей из бездействия, другие - риск жёсткого отбора по социальному признаку.